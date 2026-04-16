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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de abril de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Ovejas merinas en una explotación extremeña.

Ovejas merinas en una explotación extremeña. / Silvia Sánchez Fernández

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 16 de abril de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 16 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 16 de abril de 2026

Lonja de Extremadura, jueves 16 de abril de 2026

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