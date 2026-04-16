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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El 31 de octubre, "fecha crítica" para tener una respuesta a la prórroga de Almaraz
Además de por cuestiones logísticas, como el acopio de combustible y renovar licencias de operadores, las plantas deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos un año antes de que expire el permiso
Viajar en el Al Ándalus: el hotel de lujo sobre raíles que convierte Cáceres en destino premium
El tren Al Ándalus, con tarifas que parten de 6.600 euros por persona, ofrece un viaje que combina historia, gastronomía y cultura, atrayendo a un público internacional de alto poder adquisitivo
Viviendas en venta en Cáceres, pero con los dueños dentro: por qué la nuda propiedad gana terreno
Una fórmula que permite a los vendedores conseguir liquidez sin dejar su casa, mientras quien compra adquiere un inmueble más barato respecto al valor de mercado
Campo, dependencia y construcción coparán la regularización de migrantes en Extremadura
La patronal avala la medida por la falta estructural de mano de obra pero exige control para evitar el "efecto llamada"
Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
- La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
- El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad