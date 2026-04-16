Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Además de por cuestiones logísticas, como el acopio de combustible y renovar licencias de operadores, las plantas deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos un año antes de que expire el permiso

El tren Al Ándalus, con tarifas que parten de 6.600 euros por persona, ofrece un viaje que combina historia, gastronomía y cultura, atrayendo a un público internacional de alto poder adquisitivo

Una fórmula que permite a los vendedores conseguir liquidez sin dejar su casa, mientras quien compra adquiere un inmueble más barato respecto al valor de mercado

La patronal avala la medida por la falta estructural de mano de obra pero exige control para evitar el "efecto llamada"

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La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital