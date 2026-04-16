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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Trabajos de renovación del alternador del reactor I, actualmente en parada de recarga.

Trabajos de renovación del alternador del reactor I, actualmente en parada de recarga. / El Periodico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El 31 de octubre, "fecha crítica" para tener una respuesta a la prórroga de Almaraz

Además de por cuestiones logísticas, como el acopio de combustible y renovar licencias de operadores, las plantas deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos un año antes de que expire el permiso

Viajar en el Al Ándalus: el hotel de lujo sobre raíles que convierte Cáceres en destino premium

El tren Al Ándalus, con tarifas que parten de 6.600 euros por persona, ofrece un viaje que combina historia, gastronomía y cultura, atrayendo a un público internacional de alto poder adquisitivo

Viviendas en venta en Cáceres, pero con los dueños dentro: por qué la nuda propiedad gana terreno

Una fórmula que permite a los vendedores conseguir liquidez sin dejar su casa, mientras quien compra adquiere un inmueble más barato respecto al valor de mercado

Campo, dependencia y construcción coparán la regularización de migrantes en Extremadura

La patronal avala la medida por la falta estructural de mano de obra pero exige control para evitar el "efecto llamada"

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La niña, que estaba en una actividad extraescolar, ha sido trasladada al hospital

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  4. La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
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  7. Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
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