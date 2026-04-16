Philip Morris España refuerza su confianza en los cultivadores extremeños y les comprará más hoja de tabaco

El director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, explicó esta mañana en Madrid que la compañía ha comprado este año más hoja de tabaco extremeño que en la anterior campaña, lo que redundará en nuevas inversiones en el sector, en el que la región juega un papel predominante. “Vamos a aumentar nuestras compras en el futuro y puede que nos convirtamos en breve en la empresa número uno en compra de tabaco de Extremadura. Esto ha sido posible por la implementación del tabaco calentado. No puedo avanzar la cifra en los próximos 10 años, porque no estamos en un marco fiscal regulatorio predecible, pero sin duda que esta cifra va a crecer”. Además, pide una regulación clara y contundente para los nuevos productos y que los menores no tengan ningún acceso a ellos.

España es el segundo país productor de tabaco de Europa (el 98% se cultiva en la región) y, en concreto, los productores extremeños han realizado un gran esfuerzo implementando buenas prácticas, usando fitosanitarios correctos y formándose. Gracias a Philip Morris fueron los primeros en poner en marcha centros de secado por biomasa y abandonar el uso de combustibles fósiles.

El tabaco lidera una transformación industrial que permite desarrollar productos alternativos a los cigarrillos tradicionales para “que el cigarrillo se convierta en objeto de museo”, a lo que aspira Daniel Cuevas.

El director general de la compañía recordó que IQOs fue el dispositivo de calentamiento que Philip Morris puso en marcha en 2014. “Llegó a España en 2016. A partir de ese momento la compañía ha dado pasos de gigante. En Philip Morris el 42% de sus ingresos provienen del tabaco calentado”, informó.

Philip Morris tiene presencia en la península y Canarias desde hace 55 años. Ha pasado de ser una compañía tabaquera tradicional a algo muy distinto gracias a los nuevos productos.

Daniel Cuevas, director general de Philip Morris España. / Juan José Ventura

Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España, comenzó de becario hace ya 25 años y ha vivido en primera persona la transformación. “Estuve en Italia en 2014 lanzando IQOs. Viví de primera mano ese desafío. De desarrollar los mejores cigarrillos pasamos a un producto sin combustión. Teníamos que cambiar en el ámbito externo. Tenemos que entender muy bien al consumidor y lo que le gusta y que se pase a los nuevos productos. Hay que invertir en ciencia y tecnología”, dijo.

“Hemos invertido 16.000 millones de dólares en todo el mundo desarrollando patentes y cambiando nuestra presencia a nivel mundial. Tuvimos que incorporar expertos de otras áreas. Fue una gran transformación. La empresa inició el cambio en 2015. El porcentaje de productos distintos del cigarrillo era 0 y ahora es el 42%. Tenemos que ofrecer un cigarrillo menos dañino. Ese fue el inicio de esa transformación”.

La mesa redonda abordó el impacto de Philip Morris en la cadena de valor del tabaco. / Juan José Ventura

Retos

En cuanto a los nuevos retos del sector quedan muchos por delante. “Estamos avanzando en unos países más rápidos y otros más lentos. La sociedad debe tener un diálogo abierto y transparente con nosotros y abandonar los clisés del pasado. Nuestra transformación es real y toda nuestra inversión va hacia los nuevos productos sin humo. El 99% de los trabajadores lo hace en las alternativas al cigarrillo tradicional. En nuestro caso, comunicar las diferencias de los nuevos productos nos cuesta muchísimo, tenemos una mochila del pasado que hace que cueste tener cercanía. Ese es en España el problema número uno de la compañía en España. No todos los productos son iguales”, explicó Cuevas.

El papel de Philip Morris en España

Philip Morris tiene impacto no solo en términos de salud pública, sino también en términos económicos, de empleo y oportunidades. Reflejar esta transformación ha sido posible gracias a un estudio de European House of Ambrosetti. “Hay un impacto puramente económico y muy relevante en términos de empleo. Abre una oportunidad de futuro que es muy prometedora. Hoy Philip Morris España en España contribuye a las arcas del Estado 2.600 millones. Por cada euro que nosotros invertimos hacemos que potros generen 2 euros en la economía española”, indicó el director general.

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa. / Juan José Ventura

Extremadura, región estrella

Extremadura es una región que aglutina el 98% del tabaco de España. "Es un orgullo a nivel de prácticas de cultivo de tabaco. En ella hemos invertido de 230 millones de euros en los últimos díez años. Tenemos dos centros de información digital en Olivenza y Almendralejo que aportan 7,1 millones de euros al PIB local. Hay 150 personas trabajando de manera permanente en ellos", añadió Cuevas.

Canarias es otra de las regiones estrella para Philip Morris, pues exporta más tabaco que plátano y es la punta de lanza de la transformación de la compañía.

“En Madrid hemos abierto la primera tienda a nivel nacional en la calle Serrano. Significa un ejercicio transparencia para tener un diálogo entre la compañía y los consumidores. Ahí traemos los últimos productos. Nuestras oficinas han experimentado un gran cambio en Madrid. Éramos en torno a 150 personas, que daban soporte a nuestra red de ventas en España. Hemos traído a Madrid HUBs internacionales para que desde aquí demos soporte a todo el mundo: compras, suministros y un centro de expertos en recursos humanos. Esta es otra pata de nuestra transformación”, dijo el director general de Philip Morris España.

En resumen, en Philip Morris España son ya más de 1.100 empleos directos. Han multiplicado por tres el empleo y su productividad es un 60% superior al resto de sectores. También la compañía ha abierto sus puertas a universidades de todo tipo y dado la oportunidad a 260 jóvenes en los últimos 5 años. Philip Morris tiene el Sello REDFUE como empresa impulsadora de talento joven y una doble certificación en Top Employer e Igualdad Salarial. “Esto es nuestro ADN como empresa, pero nuestro compromiso va más allá”, indicó Cuevas.

“De 300 empleados y producir solo cigarrillos hemos pasado a 1.600 empleados con un gran portfolio de productos. El futuro hace que las posibilidades de inversión en los últimos 5 años puedan seguir creciendo de manera exponencial. Las tiendas van creciendo de forma prudente y ya hay más de 13 islas IQOs. Nos gustaría avanzar más rápido para estar más cerca del momento de no vender cigarrillos”, concluyó.

En el turno de preguntas Cuevas pidió una mejor legislación y coherencia en los niveles de riesgo de los productos y la fiscalidad que soportan. “En España vamos con mucho retraso con todos estos temas. Actualmente, parece que todo es igual de malo y no es así”.

Mesa redonda

Tras desgranar el informe se ha desarrollado una mesa redonda, moderada por la periodista Ángeles Blanco, en la que participaron Pilar Colás, CEO de Logista Iberia; Dácil Barreto, CEO de Dos Santos y Ricardo Miranda, director general de Cetarsa. En ella se abordaron los principales retos de futuro del sector desde la perspectiva de la cadena de valor.

Pilar Colás, CEO de Logista Iberia. / Juan José Ventura

Pilar Colás, CEO de Logista Iberia

Pilar Colás, CEO de Logista Iberia, aseguró que la transformación no es solo en innovación de producto, sino de cambio de modelo completo. “Es una transformación industrial y logística con impactos en toda la cadena de valor. Mi experiencia viene en gran parte por Italia. Desde 2014 no hemos parado de transformarnos: personas, vocabulario, servicio y experiencias. En el tabaco tradicional hay una red de distribución de estanco cada 30 metros. Hemos desarrollado un servicio de entrega al consumidor final de hora y media en el caso del IQOS”.

Dácil Barreto, CEO de Dos Santos. / Juan José Ventura

Dácil Barreto, CEO de Dos Santos

Para Dos Santos que existan empresas que se están transformando significa nuevos acuerdos industriales. “Cuadruplicamos la plantilla en poco tiempo, incorporando empleo cualificado y perfiles de gran valía. Portugal, Grecia, Italia, Alemania, Letonia, Rumanía, entre otros, son destinatarios de nuestros productos. El impacto de Philip Morris en el territorio es muy real”, concluyó.

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa afirmó que “para nosotros es una oportunidad y somos los primeros en la cadena de valor. El año pasado se consiguió la certificación de hoja de tabaco para tabaco calentado y hemos crecido en las ventas. Estamos ahora trabajando en el desarrollo de variedades de hoja de tabaco y distintos niveles de nicotina”. En Bruselas se diseñan normas a muchos kilómetros de distancia de quienes las sufren", según su opinión.

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Historia

Philip Morris fue la primera compañía privada en comprar tabaco en España en 1992 y la primera en firmar contratos plurianuales. Philip Morris España ha invertido en la última década 230 millones de euros en Extremadura y estos buenos resultados de la compañía redundarán en nuevas inversiones en la región. El tabaco sin combustión sigue ganando enteros en la compañía y hace una década la facturación de productos sin humo era cero. Ahora significan el 42% del total de sus ingresos. No es una opción inocua, pero sí de mucho menos riesgo que el consumo de tabaco de forma tradicional, con gran impacto allí donde la compañía tiene intereses, especialmente Extremadura.