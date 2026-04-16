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Arranca la nueva legislatura

El PSOE y Unidas cargan contra el acuerdo PP-Vox en Extremadura y auguran un gobierno inestable

La oposición acusa a Guardiola de ceder ante Vox y advierte que el nuevo Ejecutivo nace condicionado por el reparto de poder

El PSOE y Unidas cargan contra el acuerdo PP-Vox en Extremadura y auguran un gobierno inestable

El PSOE y Unidas cargan contra el acuerdo PP-Vox en Extremadura y auguran un gobierno inestable / Javier Cintas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El PSOE y Unidas por Extremadura consideran que el pacto de gobierno sellado este jueves entre el PP y Vox constata "el fracaso absoluto" de la estrategia de María Guardiola, que convocó elecciones para gobernar sin Vox. El líder socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, afirma que el nuevo Ejecutivo "nace muerto", marcado por las cesiones del PP al partido de Santiago Abascal y una gran fragilidad. La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, vaticina "un Gobierno que va a dar la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo extremeño".

En un comunicado, el PSOE afirma que el pacto de gobierno es el desenlace previsible de una negociación prolongada durante cuatro meses, un "tiempo valioso" que no ha servido para avanzar en soluciones para la ciudadanía, sino para alargar una negociación cuyo desenlace estaba "cantado".

Video | Vox y PP sellan un acuerdo para la investidura de María Guardiola

Video | Vox y PP sellan un acuerdo para la investidura de María Guardiola

PP Extremadura

Además, critica que las decisiones fundamentales se hayan tomado, a su juicio, fuera de la comunidad. En este sentido, han denunciado que la negociación ha estado dirigida "desde Madrid", sin atender realmente a los intereses de Extremadura, y han definido el acuerdo como un pacto de reparto de poder cerrado "en la sombra" y sin transparencia.

Críticas al reparto de poder

El PSOE ha afirmado también que el pacto confirma que el conflicto sí giraba en torno al reparto de cargos. En su valoración, ha aludido expresamente a la vicepresidencia que ostentará Óscar Fernández, la Consejería de Agricultura y otros puestos institucionales, entre ellos el de senador autonómico, que volverá a recaer en Vox.

Los socialistas defienden que el acuerdo demuestra que Vox ha impuesto sus tiempos y sus condiciones durante toda la negociación. Por ello, ha advertido de que el nuevo gobierno nace "sin estabilidad", que no está llamado a durar toda la legislatura y que puede convertirse en una fuente de conflicto e incertidumbre en la comunidad.

Frente a este escenario, el partido ha reivindicado su papel como alternativa política y ha reafirmado su intención de ejercer una oposición "firme, constructiva y leal con Extremadura", centrada, según ha señalado, en defender el interés general y ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía.

Unidas alerta sobre servicios sociales

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que el acuerdo entre PP y Vox llega "in extremis y en tiempo de descuento" y ha lamentado que la comunidad se enfrente, en su opinión, a "un Gobierno que va a dar la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo extremeño". "Traerá mucho sufrimiento", advierte.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa este lunes en la sede de Podemos. / EUROPA PRESS

De Miguel ha interpretado además el pacto como una muestra del "fracaso" de María Guardiola y ha advertido de que la negociación supondrá cesiones relevantes del PP a Vox, tanto en áreas de peso político como en materias que considera esenciales, entre ellas los servicios sociales.

La dirigente de Unidas ha alertado especialmente sobre el papel que pueda desempeñar Vox en ese ámbito. "Vox sí nos ha demostrado algo precisamente es que puede ser cruel e inhumano con los más vulnerables", ha afirmado, antes de subrayar que se trata de las personas que, a su juicio, más necesitan el respaldo de los servicios públicos.

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También se ha referido a la respuesta que pueda articular el nuevo Ejecutivo ante problemas como la subida de los carburantes o de los fertilizantes y ha cargado contra la posición internacional de Vox, en alusión a Donald Trump.

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