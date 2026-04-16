El SES pone en marcha una línea de investigación en Atención Primaria con 10 proyectos subvencionados con 150.000 euros

El Servicio Extremeño de Salud (SES) pone en marcha la primera línea de investigación dedicada "única y exclusivamente" a Atención Primaria a través de sus profesionales, que llevará a cabo 10 proyectos que han recibido una subvención de 150.000 euros y que tratan sobre temáticas que son objeto de control, supervisión o estudio dentro de esta área sanitaria, como el ejercicio físico, la obesidad o la diabetes.

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha inaugurado este jueves la I Jornada de Investigación en Atención Primaria en el Salón Guadiana del Hospital Universitario de Badajoz, donde ha señalado que son las primeras e "ilusionantes" jornadas porque por primera vez el SES saca esta línea de investigación en Primaria.

Al mismo tiempo, ha explicado que sus profesionales pedían investigar, por lo que a petición de ellos y con una conciencia "clara" por parte del Servicio Extremeño de Salud sobre que "porque nunca se haya hecho no es posible", "con mucha ilusión" lanzan esta primera línea de investigación para los médicos, enfermeros y profesionales de Atención Primaria del SES, y este jueves celebran esta primera jornada en la que cuentan con experiencias o con compañeros que ya han investigado previamente.

También se ahondará en las líneas de las investigaciones principales a las que ha sido destinada esta primera línea de investigación del SES para Primaria, respecto a lo cual ha matizado que los propios profesionales de toda Extremadura han presentado sus proyectos, que se desarrollarán desde abril del 2026 hasta diciembre del 2027 tras un proceso de selección de los "mejores" por parte de un comité.

Así, este jueves se presentará el inicio y motivación que les ha llevado a decidirse por los distintos temas y en diciembre de 2027 se darán a conocer los resultados. "Apostamos por ellos y deseando ver sus resultados", ha reconocido García Espada.

Temas amplios y variados

Por su parte, la directora general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, Silvia Torres Piles, ha precisado que se trata de temas "muy amplios" sobre todas las patologías que, de alguna manera, pueden ser objeto de control, supervisión o estudio dentro de Primaria, de manera tal que son "muy variados" y van desde el ejercicio físico, a la obesidad o la diabetes.

De este modo, los profesionales, dentro de lo que ellos entienden que es el ámbito competencial de Primaria, han presentado algunos de los temas que más les interesan, a la par que ha destacado que hay un comité de evaluación y que los proyectos han sido evaluados, por lo que finalmente serán subvencionados los que se han seleccionado por dicho comité.

También ha puesto en valor que la estimulación de la investigación en Primaria "es una necesidad importante", también en todos los ámbitos, y que ha habido un "éxito" de presentación de proyectos y de variedad de temas por parte de trabajadores sociales, enfermeros, fisioterapeutas, médicos y, en general, todos los profesionales que forman parte de este tipo de atención sanitaria.

Hasta ahora se presentaban los proyectos y "daba igual" que fuera de Primaria o de Especializada, pero "es verdad" que la "presión asistencial" en la primera "hacía que muchos profesionales quizás no tuvieran el mismo entorno de facilidad, en relación a lo cual quieren facilitar a todos los profesionales que haya un estímulo en este sentido.

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La responsable de procesos asistenciales e integrados y de la Comisión de Investigación e Innovación en Salud, Carla Venturi Monteagudo, ha precisado que se han presentado 12 estudios, y que han sido seleccionados 10 a través de un comité de evaluación de expertos con distinta puntuación. Tras ello, se han subvencionado con una suma total de 150.000 euros repartidos entre todos ellos.