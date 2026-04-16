El trámite parlamentario adelanta al 29 de abril la fecha límite para formar gobierno en Extremadura

Que PP y Vox están apurando al máximo el margen para formar gobierno en Extremadura no es ningún secreto. Que el reloj electoral avanza sin detenerse, tampoco. Y en estos últimos días la presión ya no viene solo del pulso político o el desgaste de una negociación enconada: llega también por los tiempos que marca una maquinaria parlamentaria que en la práctica, recorta aún más la fecha tope.

Sobre el papel, el plazo definitivo para evitar la repetición electoral expira el 4 de mayo, justo dos meses después de la primera votación de investidura fallida. Esa es la fecha que marca el Estatuto para que un candidato resulte elegido antes de que la Asamblea quede automáticamente disuelta. Pero entre la letra del plazo y la realidad de la Cámara media una exigencia menos visible y, a estas alturas, quizá decisiva: PP y Vox tienen que entenderse, pero con la antelación suficiente para que la nueva sesión de investidura pueda celebrarse con todas las garantías jurídicas.

Un pleno de dos jornadas

Fuentes parlamentarias confirman que la previsión de la Cámara pasa, salvo giro de última hora, por repetir en este segundo intento el esquema tradicional que ya se siguió en la primera sesión: un pleno articulado en dos jornadas. La primera reservada para la intervención inicial de María Guardiola, que tendría que presentar ante el hemiciclo un nuevo programa de gobierno, previsiblemente incorporando los postulados pactados con Vox. En la segunda se reanudaría el debate con la intervención de los grupos y la votación que detendría el reloj electoral.

El Reglamento de la Asamblea establece que los plenos no programados deben convocarse «con al menos dos días de antelación». Y, además, el debate de investidura exige una interrupción «nunca inferior a 12 horas» entre la intervención del candidato y la de los grupos. Si la votación decisiva debe celebrarse el 4 de mayo, el pleno tendría que arrancar el día 3.

Javier Cintas

El festivo del 1 de mayo

Pero el calendario se estrecha todavía más por un detalle añadido: el 1 de mayo es festivo. El propio Reglamento dispone que cuando los plazos se señalan por días se computan como hábiles, excluidos los domingos y festivos. Eso significa que la convocatoria debería cursarse como muy tarde el próximo 29 de abril.

Solo una decisión excepcional de la Presidencia de la Mesa, alegando razones de urgencia e imperiosa necesidad, permitiría estirar algo más ese margen. No obstante, todo apunta que no será necesario. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado este jueves optimista respecto a la formación de gobierno «si el PP y su dirección nacional no ponen palos en la rueda».

El pacto, muy cerca

«Desde luego no pretendemos que se aplique todo nuestro programa, pero una parte muy importante de lo que los ciudadanos han elegido al votarnos a nosotros va a tener que recogerse en esos acuerdos», ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios desde Andújar (Jaén).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en Andújar. / Joaquín Corchero - Europa Press

Inmerso ya en los preparativos de la campaña para las elecciones andaluzas, Abascal ha reconocido la "voluntad de diálogo" de los barones territoriales del PP y confía en que el "cambio" se pueda llevar a las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Sin embargo, esa buena disposición de los candidatos autonómicos se antepone a las "zancadillas" de Génova, que estarían impidiendo a las negociaciones avanzar más. Según Abascal, a Alberto Núñez Feijóo le "cuesta comprender que Vox ha tenido una gran fuerza, y la vamos a ejercer", advierte.

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Las posiciones están cerca, pero no cerradas, en una negociación que ambos partidos sitúan en su tramo decisivo, aunque aún persisten diferencias en materias sensibles como la vivienda o la fiscalidad.