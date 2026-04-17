Ayuso cuestiona la "prioridad nacional" del pacto PP-Vox en Extremadura y avisa de que "muchos requisitos no son legales"

Isabel Díaz Ayuso ha puesto este viernes reparos a una de las medidas recogidas en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura para facilitar la investidura de María Guardiola. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado el criterio de "prioridad nacional" en vivienda y ha advertido de que "muchos requisitos" del pacto "no son legales".

Ayuso se ha pronunciado en Bruselas al ser preguntada por uno de los puntos del acuerdo suscrito en Extremadura, en el que se plantea la creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

El texto añade que ese modelo buscaría la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un "arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Es precisamente esa formulación la que ha centrado las dudas expresadas por la dirigente madrileña, al entender que su aplicación debe someterse en todo caso al marco legal.

"Yo creo en la ley y en el orden"

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, Ayuso ha felicitado a María Guardiola por el acuerdo alcanzado, aunque también ha admitido que algunas cuestiones del pacto se le "escapan" al no tener competencias directas sobre esa materia.

No obstante, al ser preguntada por el concepto de "prioridad nacional", ha dejado clara su posición. "Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado ante los medios.

La presidenta madrileña ha insistido además en que el desarrollo de ese punto deberá ajustarse a la legislación vigente. "Como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales, así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio", ha añadido.

El pacto que abre la puerta a la investidura

Las palabras de Ayuso introducen un matiz relevante sobre uno de los apartados más sensibles del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, un pacto que permitirá sacar adelante la investidura de María Guardiola tras semanas de negociación.

El debate gira en torno a si la referencia al arraigo territorial para priorizar el acceso a recursos públicos, en este caso vivienda protegida y alquiler social, puede tener encaje jurídico o si, por el contrario, podría colisionar con derechos ya reconocidos a los potenciales beneficiarios.

Ayuso ha reforzado su argumento con un ejemplo vinculado a otros debates similares que, según ha recordado, ya se han planteado en la Comunidad de Madrid. "No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario", ha señalado.

La investidura de Guardiola sigue así acompañada de un intenso escrutinio político sobre el contenido del pacto con Vox, especialmente en todo lo relativo a inmigración, ayudas públicas y vivienda.