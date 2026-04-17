Caja Rural de Extremadura ha presentado la III edición de la Feria Agroalimentaria Espiga en el mayor escaparate gastronómico del país, como es el Salón Gourmets de Madrid, con un amplio programa que refuerza la proyección nacional e internacional de la gastronomía extremeña.

El programa oficial se celebrará del 16 al 20 de octubre en Badajoz. La inauguración contará con la participación de los embajadores de la Feria, Toño Pérez, que repite por tercer año consecutivo, y el chef Dani García, que se estrena, en un certamen en el que también habrá presencia de otros reconocidos restauradores de todo el país.

A lo largo del evento, según se ha adelantado en la presentación, se celebrarán showcookings, catas, charlas y mesas de debate centradas en aspectos como la identidad del producto, la distribución alimentaria o la proyección internacional del sector.

Asimismo, el programa incluye espacios de diálogo intergeneracional, encuentros con profesionales del ámbito gastronómico y actividades dirigidas al público general.

Caja Rural de Extremadura presenta la III Feria Agroalimentaria Espiga en el Salón Gourmets de Madrid / CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Certamen Nacional de Gastronomía en la Feria Espiga

Como en las ediciones anteriores, durante los días de la Feria se hará entrega de varios premios Espiga para reconocer a los mejores productos y cocineros extremeños. Como novedad, en 2026 la Feria Espiga acogerá el Certamen Nacional de Gastronomía y que reunirá a cocineros y reposteros de todo el país, lo que permitirá demostrar la destreza técnica de los profesionales, además de fomentar el uso y el conocimiento de las materias primas extremeñas.

La presentación de la III Edición de la Feria Espiga, en el stand de Extremadura Avante, ha contado con la participación del presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo; el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos, la responsable del Área de Comercialización e Internacionalización de Extremadura Avante, Adriana Gragera; el presidente de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), Manuel Corbacho; Esther Navia, de la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREX), la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocío Morales, además del Chef Toño Pérez, tres estrellas Michelín y embajador del evento.

Durante su intervención, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha señalado que la feria “consolida su papel como punto de encuentro del sector agroalimentario regional, integrando producto, gastronomía y territorio en una propuesta conjunta”. Ha destacado el potencial del sector agroalimentario extremeño como generador de riqueza, pero también como elemento vertebrador y generador de oportunidades.

El chef Toño Pérez, embajador de la feria, ha destacado la evolución del evento y su capacidad para “reunir en un mismo espacio a productores, cocineros y profesionales, generando sinergias en torno al producto extremeño”. Ha puesto el acento en la calidad de los productos extremeños, que son la despensa nacional.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha agradecido a la entidad “su apuesta por la tierra” y ha reseñado que “la gastronomía es un aliciente para favorecer el turismo”.

Por su parte, Esther Navia, gerente de ACREX ha agradecido el trabajo de Caja Rural de Extremadura por organizar esta feria que ha calificado de “muy importante para las 17 figuras de calidad extremeñas que estarán allí”, ha adelantado.

La III Feria Agroalimentaria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura Avante y la Asociación de Consejos Reguladores (ACREX).

39 Salón Gourmets

Noticias relacionadas

La presentación se ha realizado en el stand de la Junta de Extremadura, a través de Extremadura Avante, en el Salón Gourmets de Madrid, que es la cita más importante del sector de la hostelería y la restauración con más de 2.000 expositores y un volumen de negocio que supera los 250 millones de euros.