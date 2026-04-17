Las comuniones superan ya los 4.100 euros en Extremadura y elevan el regalo por invitado hasta los 105 euros para cubrir el cubierto

Celebrar una primera comunión en la región cuesta ya, de media, más de 4.100 euros para una familia con 30 invitados. Según la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), el desembolso se ha incrementado un 25% respecto al año pasado. El traje o vestido, el banquete, la fotografía y otros extras empujan al alza una celebración cada vez más marcada por la subida general de los precios.

UCE ha señalado a este diario que el repunte se explica por la inflación y el encarecimiento de los combustibles, que acaba repercutiendo en el transporte, los alimentos y otros servicios vinculados a este tipo de festejos.

El vestido dispara la primera factura

La primera gran diferencia aparece en el vestuario. En el caso de las niñas, uno de los modelos más demandados sigue siendo el vestido de organdí, con precios que oscilan entre los 133 y los 520 euros. A ese desembolso hay que sumar la diadema, con importes de entre 55 y 110 euros; otros complementos, como el lazo, el bolso o el rosario, que se mueven entre 20 y 90 euros; y los zapatos, con precios de entre 30 y 68 euros.

A esa lista se añade la peluquería. Las opciones más sencillas rondan los 15 euros, aunque un peinado más elaborado puede elevar la factura hasta una horquilla de entre 50 y 75 euros. Con todo, vestir a una niña para ese día puede quedarse en torno a los 275 euros en la opción más económica o superar los 900 euros en la más cara.

En este punto, la asociación pone sobre la mesa una alternativa que hace unos años era menos habitual: el alquiler del traje de comunión. Según explica UCE, esta opción puede encontrarse por alrededor de 70 euros, una vía de ahorro para quienes prefieren gastar menos en una prenda que, auque es muy importante para la ceremonia, después apenas vuelve a utilizarse.

En los niños también influye el modelo elegido

En el caso de los niños, el vestuario suele ser algo menos costoso, aunque también depende del modelo. Si la familia opta por un traje de almirante, el precio se mueve entre 250 y 469 euros. Si elige un traje de chaqueta que pueda reutilizarse en otras ocasiones, la horquilla va de 90 a 295 euros, a lo que hay que añadir corbata o pajarita, cinturón o tirantes y los zapatos.

Con esas variables, el traje de almirante puede rozar los 574 euros en la opción más cara, mientras que la más económica se quedaría por debajo de los 300 euros. Si se opta por un traje de calle, el gasto iría desde 135 hasta 425 euros.

El banquete concentra la mayor parte del gasto

La mesa sigue siendo la partida que más pesa en la cuenta final. UCE sitúa el precio del cubierto entre 45 y 105 euros por persona, en función del restaurante, del menú y de los extras contratados.

Ese cálculo explica por qué el banquete acaba siendo el principal motor de la factura. Solo con 30 invitados, la comida absorbe una parte muy importante del presupuesto antes incluso de sumar otros servicios. En muchos locales existe además un menú infantil, que normalmente no baja de los 25 euros.

A ello se añaden fórmulas cada vez más habituales, como el carrito de golosinas o dulces. Si lo monta la propia familia, el coste puede rondar los 60 euros. Si se encarga a una empresa o al propio restaurante, el gasto puede superar los 600 euros, según el formato elegido.

Fotos, vídeo y animación ya forman parte de muchas celebraciones

A la factura clásica se han incorporado servicios que hace años eran un extra y que hoy aparecen en muchas comuniones. El reportaje fotográfico compartido en la iglesia o en el colegio deja un gasto medio de unos 100 euros, pero una sesión específica, con vídeo y álbum, puede situarse entre 200 y 650 euros.

El corpus de Cáceres celebrado el año pasado. / Carlos Gil

También gana terreno la animación infantil, contratada por un número creciente de familias para alargar la celebración más allá de la comida. El precio medio de este servicio se sitúa en 342,5 euros, según los datos de la organización de consumidores.

El regalo, una cuestión personal que no siempre compensa el gasto

La pregunta se repite cada primavera en muchas familias: cuánto debe aportar un invitado. Sobre ese punto, UCE evita fijar una cantidad. La organización subraya a este diario que se trata de una decisión "personal" y que depende "fundamentalmente de la economía" de cada casa.

Lo que sí recuerda la asociación es la referencia del cubierto, situado entre 45 y 105 euros por persona. A partir de ahí, la aportación queda en el terreno de cada invitado y de cada relación familiar. No hay, por tanto, una cifra cerrada ni una regla que compense automáticamente el gasto que asumen los anfitriones.

Ajustar la celebración a las posibilidades reales

La asociación reconoce que no dispone de datos sobre posibles recortes concretos de las familias extremeñas en este tipo de celebraciones. Sí plantea, en cambio, varias recomendaciones para contener el gasto: compartir partidas con otras familias, hacer un presupuesto previo, reservar una cantidad para imprevistos y valorar alternativas más económicas en el traje, los dulces o la fotografía.

Pero el mensaje de fondo va más allá de esa lista de consejos. UCE insiste en que la planificación debe ajustarse a las posibilidades económicas reales de cada hogar y pide evitar celebraciones que después se conviertan en un "auténtico esfuerzo". La advertencia enlaza con una realidad cada vez más visible: celebrar una comunión cuesta más y obliga a muchas familias extremeñas a medir hasta dónde pueden llegar.