La ministra Rego advierte a PP y Vox de que su pacto "racista" sobre menores migrantes en Extremadura es "papel mojado"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este viernes al PP y a Vox de que no podrán cumplir los puntos sobre menores migrantes de su pacto en Extremadura y ha defendido que las autonomías seguirán aplicando la acogida que marca la ley.

La reacción de Rego se ha producido después de que PP y Vox hayan sellado un pacto de gobierno en Extremadura para investir a María Guardiola y asegurar una legislatura de cuatro años.

Críticas al acuerdo sobre migración

En una publicación en la red social Bluesky, recogida por Europa Press, la ministra de Sumar ha respondido al entendimiento alcanzado entre la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, y Vox, cargando contra los puntos en los que se rechaza el reparto de inmigrantes.

"Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado", ha espetado Rego.

La ministra ha añadido que la legislación contempla una "acogida digna" y ha subrayado que, igual que "la han cumplido todos los territorios" hasta ahora, las autonomías "van a seguir haciéndolo".

Un acuerdo de 61 puntos y 74 medidas

El pacto de gobierno entre PP y Vox articula 74 medidas recogidas en 61 puntos que, según María Guardiola, van a conseguir "impulsar a Extremadura como nunca antes". El documento contempla iniciativas en áreas como energía, sanidad, vivienda, educación, migración, fiscalidad, "gastos generales" y sector primario.

En el nuevo Ejecutivo de coalición, Vox ha asumido la vicepresidencia, que recaerá en Óscar Fernández, con las competencias de Servicios Sociales, Familia y Desregulación. Ese departamento se encargará de eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y velar por la eficiencia presupuestaria.

Áreas sensibles para Vox

A ese mismo departamento se han adscrito las competencias en materia de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, además de juventud y Cooperación Internacional al Desarrollo, unas áreas especialmente sensibles para Vox.

En ese contexto, Rego ha advertido también de que "quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias".