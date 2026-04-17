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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura
El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años
Jesús Cimarro recibirá en Mérida el Max de Honor 2026: "He estado al borde de la ruina"
El productor y director del Festival de Teatro Clásico será el primer empresario teatral en recibir este reconocimiento de la SGAE
Petanca, rollo de pita con kebab de carne y el mejor cachopo de Cáceres
En la calle Atahualpa conviven negocios como la joyería Leo Ferrer, el bar Al Ándalus o el supermercado Dia, ofreciendo servicios diversos a los vecinos del barrio
Las comuniones superan ya los 4.100 euros en Extremadura y elevan el regalo por invitado hasta los 105 euros para cubrir el cubierto
El vestuario, especialmente el de las niñas, con vestidos que pueden costar más de 500 euros, y el banquete, son los principales factores que disparan el gasto en las comuniones
Badajoz revive la llegada de la emperatriz Isabel de Portugal en el V Centenario de la Boda Imperial
La ciudad y Elvas acogen un amplio programa en el que habrá más de 120 recreadores y una ambientación especial en el Casco Antiguo para rememorar uno de los episodios clave de su historia
- Extremadura dará ayudas de hasta 1.200 euros por hogar para pagar luz, agua y gas en 2026
- Cáceres allana el camino para un nuevo polo comercial entre Carrefour y Leroy Merlin
- Muere a los 55 años Mari Ángeles Ontalba, profesora de la Escuela Politécnica de Cáceres
- La terminación de la autovía entre Cáceres y Castelo Branco, clave para el turismo y el empleo
- Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
- Herida de bala una menor de 13 años cuando estaba en el patio de su colegio en Badajoz
- Los bomberos vuelven a intervenir en la Biblioteca Central de Cáceres y desalojan a unas 50 personas
- El anuncio de cierre de Band en Plasencia reabre el debate sobre el futuro del comercio textil en la ciudad