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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril

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Video | Vox y PP sellan un acuerdo para la investidura de María Guardiola

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

PP y Vox sellan el pacto de gobierno en Extremadura con una vicepresidencia y las consejerías de Servicios Sociales y Agricultura

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años

Jesús Cimarro recibirá en Mérida el Max de Honor 2026: "He estado al borde de la ruina"

El productor y director del Festival de Teatro Clásico será el primer empresario teatral en recibir este reconocimiento de la SGAE

Petanca, rollo de pita con kebab de carne y el mejor cachopo de Cáceres

En la calle Atahualpa conviven negocios como la joyería Leo Ferrer, el bar Al Ándalus o el supermercado Dia, ofreciendo servicios diversos a los vecinos del barrio

Las comuniones superan ya los 4.100 euros en Extremadura y elevan el regalo por invitado hasta los 105 euros para cubrir el cubierto

El vestuario, especialmente el de las niñas, con vestidos que pueden costar más de 500 euros, y el banquete, son los principales factores que disparan el gasto en las comuniones

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  5. Villafranca, Talayuela y Trujillo colocan a Extremadura entre las mayores subidas del precio de la vivienda en España
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