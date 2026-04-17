Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de abril

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad para asegurar una legislatura cuatro años

El productor y director del Festival de Teatro Clásico será el primer empresario teatral en recibir este reconocimiento de la SGAE

En la calle Atahualpa conviven negocios como la joyería Leo Ferrer, el bar Al Ándalus o el supermercado Dia, ofreciendo servicios diversos a los vecinos del barrio

El vestuario, especialmente el de las niñas, con vestidos que pueden costar más de 500 euros, y el banquete, son los principales factores que disparan el gasto en las comuniones

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