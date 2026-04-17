Los autónomos de Extremadura piden medidas "más ambiciosas" ante el conflicto en Oriente Próximo y la subida de costes

La Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura (Opaex) ha pedido a las administraciones medidas “más ambiciosas” para amortiguar los efectos del conflicto en Oriente Próximo, especialmente ante la subida de los costes que deben afrontar los negocios.

El presidente de Opaex, Fernando Segador, ha afirmado que las medidas anunciadas por el Gobierno central son “insuficientes”, mientras que la situación de un Ejecutivo en funciones en Extremadura afecta a la hora de establecer nuevas iniciativas en este marco.

El máximo responsable de la organización de profesionales autónomos considera que las medidas estatales “deberían incidir por ejemplo más en el impacto de la crisis internacional en los pequeños negocios, los cuales tienen un importante peso en Extremadura”.

Segador ha dicho que las medidas “deben paliar si no en todo, en parte, los efectos de las estratosféricas subidas de precios en materias primas, energía, transporte y otros costes”.

Un hombre pone gasolina en su coche en una gasolinera. / EP

Construcción

Unas subidas que las empresas además no entienden que “sean tan elevadas y se produzcan con tal rapidez” en el caso de productos como los materiales de construcción, pues “el efecto real del conflicto no debería provocar esos incrementos según los expertos”.

Tampoco se entienden “las subidas a nivel energético, teniendo en cuenta que España recibe el gas directamente de Argelia, o que la mayoría del petróleo que llega al país no procede del estrecho de Ormuz”.

El presidente de Opaex también considera “fundamental” que haya gobierno en Extremadura, para conocerse qué medidas concretas se desarrollarán para paliar los efectos de la actual situación internacional en la economía y para celebrar las reuniones necesarias entre la Administración y el empresariado.

En el caso de la comunidad autónoma “también es muy importante que haya gobierno en el objetivo de continuar con el impulso del Plan de Autónomos” creado hace dos años, ha afirmado el responsable de la Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura.

Además de las “mejoras y ampliaciones” necesarias dentro de esta estrategia, el programa incluye también un plan de difusión gracias al cual se visitan por ejemplo centros educativos para difundir la importancia del autoempleo, programación de visitas que “precisan de gobierno, pues este plan tiene una continuidad anual que debe ser renovada”.