El pacto PP-Vox en Extremadura "blinda los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI", según los populares

Legítimo, transparente y democrático. Así describe el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, el pacto de gobierno rubricado entre el PP y Vox que permite elegir a María Guardiola como presidenta de la Junta. Además, para el popular, el acuerdo supone un fortalecimiento económico para Extremadura y el blindaje de las políticas de igualdad y diversidad, y la protección de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI. Así se ha expresado después de la reunión con el presidente del Parlamento extremeño, Manuel Naharro, que mantiene una ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara al pleno de investidura de Guardiola.

Igualmente, Sánchez Juliá recalca que el pacto permite seguir impulsado las políticas de cambios implementadas por los populares desde 2023, destacando la baja de impuestos, el acceso a la vivienda, el impulso industrial y la defensa de la Central Nuclear de Almaraz.

Respaldo de los extremeños

El portavoz popular subraya que en el texto se contempla aspectos como menos regulación para el campo extremeño y la apuesta por las infraestructuras, en referencia al regadío de Tierra de Barros. Sin dejar de lado, el fortalecimiento de los servicios públicos con inversiones en Sanidad, Educación y en las familias.

Según recoge la agencia Europa Press, "un acuerdo con el que Extremadura gana, un acuerdo que sigue avanzando y, sobre todo, es un acuerdo que está respaldado por el 60% de los extremeños, que es lo que pidieron el pasado 21 de diciembre en las elecciones autonómicas".

Por último, resume que la unión PP-Vox, además de "legítima, transparente y democrática", que dará a Extremadura "estabilidad" durante los próximos cuatro años, porque "mira por el futuro" de la región y es un acuerdo que tiene "durabilidad" y que "ata los presupuestos", que es el instrumento en el que quedarán "sujetos" las 74 medidas acordadas con Vox.