Extremadura lidera la inversión en centros de datos en España con 4.927 millones

El auge de los centros de datos está redibujando el mapa tecnológico nacional y sitúa a Extremadura como "principal polo inversor" en grandes proyectos vinculados a esta industria. Así lo recoge el último informe de la agencia DoubleTrade, que analiza la evolución del sector en España. Este crecimiento responde, en gran medida, al incremento de la demanda de servicios asociados a la Inteligencia Artificial (IA) y la computación en la nube, que están impulsando la expansión de infraestructuras digitales en todo el país.

La inversión en centros de datos alcanzó los 4.927 millones de euros en 2025, al aumentar un 119% el volumen de hace dos años, según un estudio de esta agencia sobre la evolución de los 'data centers' en España.

El informe prevé que la potencia operativa de los centros de datos en España podría acercarse al entorno de 1 gigavatio antes de 2027, lo que refleja el ritmo de crecimiento de una industria considerada estratégica para el futuro económico.

En este contexto, la Junta de Extremadura ha destacado que la comunidad "emerge como uno de los territorios clave en el nuevo mapa nacional de infraestructuras digitales", en línea con un proceso de descentralización que reduce el peso tradicional de Madrid como epicentro de estos proyectos.

Factores clave: energía, suelo y sostenibilidad

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha afirmado que este reconocimiento "confirma que la estrategia regional de apuesta por las infraestructuras digitales, la sostenibilidad y la disponibilidad energética va en la dirección correcta".

Preciado ha subrayado que Extremadura reúne condiciones diferenciales como la disponibilidad de suelo, la capacidad energética y el compromiso con las energías renovables, factores determinantes para atraer este tipo de inversiones.

El informe apunta además a una tendencia hacia la "industrialización" del sector, en la que confluyen ecosistemas completos que integran energía, infraestructuras y planificación territorial.

Proyectos en marcha en la región

Actualmente, Extremadura cuenta con varios proyectos en distintas fases de desarrollo. Entre los más avanzados figura Nostrum Evergreen, impulsado por Nostrum Data Centers y con la ingeniería liderada por AECOM, contempla una inversión global de 1.900 millones de euros y una capacidad de acceso a la red de 300 megavatios eléctricos, escalable hasta los 500MW.

La parcela en Badajoz, de 220.000 metros cuadrados ya está reservada y cuenta con acceso a una futura subestación capaz de mover más de un gigavatio. El proyecto dispone de potencia eléctrica asegurada sin depender de nuevas planificaciones estatales, uno de los grandes obstáculos que hoy frenan desarrollos similares.

La incorporación más reciente a este mapa es Lusitanus, el proyecto promovido por Fotowatio Renewable Ventures (FRV) en ExpacioMérida, con una inversión prevista de 2.800 millones de euros, que se encuentra en fase preparatoria.

El complejo ocupará 240.000 metros cuadrados y combinará infraestructura digital —2.100 millones— con 700 millones destinados a infraestructura energética sostenible. Según la promotora, más del 80% del consumo eléctrico procederá de autogeneración renovable y el diseño incorporará soluciones para reducir el uso de agua, un aspecto cada vez más sensible en este tipo de instalaciones.

A mayor escala, destacan los campus tecnológicos de MERLIN-Edged en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, concebidos para desarrollarse por fases y con vocación de largo plazo. Navalmoral será el primero en desarrollarse, en el parque empresarial Expacio Navalmoral, donde la empresa ya ha materializado la reserva del terreno con la Junta de Extremadura.

Valdecaballeros, por su parte, se ubicará en terrenos de la central nuclear desmantelada y se enlazará a la subestación del mismo nombre, también de Redeia.

En el norte del polígono de Las Capellanías, en Cáceres, la misma compañía que en Badajoz impulsa CCGreen, un proyecto concebido para alojar cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada. La inversión inicial supera los 1.000 millones de euros, aunque es modular y escalable hasta los 300 megavatios. Nostrum Data Centers ha detallado que actualmente dispone de 50 MW asegurados, y está pendiente de que la planificación eléctrica estatal garantice el resto de la potencia necesaria, que debería alcanzar los los 300MW.

Impacto económico y tecnológico

Según Preciado, la llegada de centros de datos supondrá no solo inversión y empleo, sino también una oportunidad para reforzar la soberanía digital, atraer talento y generar un efecto tractor sobre otros sectores tecnológicos e industriales.

Para la Junta, este reconocimiento refuerza la imagen de Extremadura como un nodo fiable dentro del ecosistema digital europeo y como un destino preparado para inversiones de alto valor añadido.