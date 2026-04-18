Extremadura moviliza a 1.849 jóvenes con 'Lee, crea, conecta' mientras el hábito lector sube 5,9 puntos desde 2020

El programa 'Lee, crea, conecta' de la Junta de Extremadura ha movilizado a 1.849 jóvenes desde febrero de 2025, en un contexto en el que la comunidad ha mejorado 5,9 puntos en hábito lector desde 2020, con un avance especialmente destacado entre niños y niñas.

Durante 2025 se organizaron 29 actividades en 13 municipios, con una participación de 958 personas. Destaca el perfil mayoritariamente femenino, que representó el 60% del total.

La tendencia se ha mantenido en 2026, con 891 participantes en el primer cuatrimestre, lo que evidencia el crecimiento del programa. Además, se han incorporado nuevas propuestas como la escritura terapéutica, el rap literario o las cartas de amor viajeras, adaptadas a lenguajes contemporáneos.

Próximas actividades y gamificación

Entre las próximas citas figura la jornada "Directo RadioEdu: Lee, Crea, Conecta", prevista para el 21 de abril en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz. El evento reunirá a más de 150 alumnos en una experiencia que une radio escolar, literatura y creatividad.

El programa también contempla talleres que combinan lectura y danza en el Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros, así como la continuidad de los clubes de lectura 'Metaskills' en municipios como Moraleja, Almendralejo, Plasencia, Arroyo de la Luz y Zafra.

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es el uso de la gamificación, especialmente a través de los 'escape games' literarios. Estas maletas itinerantes han recorrido centros juveniles de Extremadura y han acercado la lectura a más de 355 participantes, incluyendo colectivos con diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión.

Asimismo, iniciativas como "Café, Libros y Perrunillas", celebradas en Mérida y Plasencia, han apostado por entornos informales con música en directo y debate, reuniendo a 120 asistentes.

El programa incorpora metodologías que vinculan la lectura con el desarrollo personal. Los clubes 'Metaskills' utilizan libros de no ficción para abordar temas como economía personal, gestión emocional o talento, reforzando el papel de la lectura como herramienta de aprendizaje práctico. La iniciativa cuenta además con la colaboración de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) y la Universidad de Extremadura, especialmente en proyectos vinculados al ámbito rural.

Un avance que coincide con la mejora del hábito lector

La evolución del programa coincide además con una mejora más amplia del hábito lector en la comunidad. Extremadura ha incrementado en 5,9 puntos sus índices de lectura desde 2020, situándose entre las regiones que más avanzan en España, con una subida especialmente significativa entre niños y niñas.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha subrayado la relevancia de ese dato y ha afirmado que "los niños cada vez leen más; el grupo más importante para nosotros, porque son el futuro", al tiempo que ha señalado también a la población joven como un segmento prioritario.

Bazaga ha reconocido, no obstante, que sigue siendo más difícil llegar a los hombres adultos, mientras que las mujeres continúan siendo las que más participan en los clubes de lectura. La Junta defiende que el crecimiento del hábito lector se está produciendo en un contexto de transformación del consumo cultural, marcado por el auge del libro digital, el audiolibro y formatos como el cómic.

Más inversión en bibliotecas y colaboración institucional

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, destaca el refuerzo de la inversión pública en lectura y bibliotecas. Según ha explicado, se ha pasado de destinar 80.000 euros en 2023 a 250.000 euros en la actualidad para la compra de libros en las bibliotecas públicas gestionadas por la Junta.

Rueda ha señalado además que parte de ese esfuerzo se ha dirigido a audiolibros, lectura fácil y libro electrónico, con el objetivo de ampliar el acceso y "no dejar a ningún lector atrás". A ello se suma, según expuso, la colaboración con el sistema educativo y los ayuntamientos.

En paralelo, el IJEX ha invertido más de 25.000 euros en 'Lee, crea, conecta', destinados a fondos bibliográficos, materiales para juegos de escapismo y la organización de grandes encuentros formativos. El programa ha colaborado además con la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) y con la Universidad de Extremadura, especialmente en proyectos enfocados en la ruralidad.