Irene de Miguel condena el ataque vandálico al memorial de las víctimas del franquismo en Cabeza la Vaca

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha condenado el acto vandálico contra el memorial en el que estaban inscritos los nombres de las personas asesinadas durante la Guerra Civil en Cabeza la Vaca. Se ha desplazado hasta la zona este sábado junto al diputado David Araújo, donde ha asegurado que "este ataque es un "acto lleno de cobardía y de odio que no podemos permitir dejar pasar". Además, considera que es necesario "cerrar heridas", pero "con justicia y reparación".

"La memoria es necesaria para seguir avanzando hacia sociedades fraternas y sanas", ha señalado. "Precisamente esta semana que hemos visto como los herederos de esos fascistas han llegado de nuevo al gobierno extremeño, necesitábamos hacer un acto de homenaje, un acto que antepusiera los derechos humanos, porque esto no va de partidos, va de derechos humanos", ha dicho Irene de Miguel.

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Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha querido acompañar a los vecinos y a los familiares de las personas represaliadas y asesinadas en Cabeza a la Vaca "en aquellas épocas tan oscuras".