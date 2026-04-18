Ribera del Fresno acogerá la granja campera de Huevos Guillén: 320.000 gallinas y casi 100 millones de huevos al año

El Grupo Huevos Guillén ha recibido luz verde para impulsar una nueva granja de gallinas camperas en Ribera del Fresno, una instalación que se convertirá en su segunda explotación en Extremadura junto a la ya existente en Almendralejo. El proyecto, promovido por Dehesa de Monfragüe, S.L.U., ha dado un paso decisivo tras obtener la resolución favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta, un trámite que permite a la empresa iniciar las obras de manera inmediata.

La actuación también ha obtenido el respaldo del Ayuntamiento de Ribera del Fresno, que ha informado de que la actividad propuesta es compatible con el planeamiento urbanístico vigente. Con ello, la compañía consolida una operación estratégica en la comunidad autónoma dentro de su plan de crecimiento para los próximos años.

Una inversión de 14,5 millones

La nueva instalación supondrá una inversión total de 14,5 millones de euros y alcanzará de forma progresiva una capacidad máxima de 320.000 gallinas camperas, distribuidas en ocho naves de puesta. Cuando funcione a pleno rendimiento, la previsión de producción rondará los 96,9 millones de huevos al año, una cifra que sitúa el proyecto entre los movimientos empresariales más relevantes del sector avícola regional.

Además del impacto productivo, la empresa prevé la creación de más de 60 puestos de trabajo directos y de numerosos empleos indirectos durante los próximos cinco años, un efecto que refuerza el peso económico de la iniciativa en la comarca.

Segunda granja en la región

La futura explotación de Ribera del Fresno será la segunda granja del grupo en Extremadura, después de la instalación de Almendralejo, y forma parte del plan estratégico de la compañía. La empresa aspira a alcanzar los 10 millones de aves en 2030 para responder al aumento de la demanda de un producto que sigue siendo un básico en la cesta de la compra.

La cercanía con Almendralejo permitirá, además, generar sinergias logísticas e industriales, ya que el centro ya existente asumirá el proceso final de clasificación y envasado de los huevos antes de su distribución al consumidor.

Apuesta por el huevo campero

El proyecto encaja en la estrategia de Huevos Guillén de avanzar hacia una producción libre de jaulas y, de manera especial, hacia el modelo de gallinas camperas con acceso al exterior. La empresa vincula esta orientación a una demanda social creciente de sistemas alternativos de producción, impulsada por una mayor sensibilidad hacia el bienestar animal y la sostenibilidad ambiental.

Dentro de ese proceso de transformación, el grupo ha comprometido 210 millones de euros de inversión en cuatro años, repartidos entre 2025, 2026, 2027 y 2028. Según sus previsiones, a finales de 2026 más del 80% de su censo será ya libre de jaula.

Cómo será la instalación

La granja se ubicará al sureste de Ribera del Fresno, a unos 4,5 kilómetros del núcleo urbano, y a 3,7 kilómetros de Hinojosa del Valle, manteniendo en ambos casos una distancia superior a los 1.000 metros respecto a las poblaciones.

El complejo avícola estará formado por cinco núcleos productivos. Los tres primeros contarán con capacidad para 80.000 aves cada uno y dispondrán de dos naves de puesta, una nave almacén de huevos y un cobertizo para la gallinaza. Los núcleos cuarto y quinto tendrán capacidad para 40.000 aves cada uno, con una nave de puesta, almacén de huevos y estercolero en cada caso.

El sistema previsto será el de producción campera, con acceso libre de las gallinas tanto al interior de las naves como al exterior. Para ello se habilitarán cinco patios o zonas de campeo, con una superficie mínima de cuatro metros cuadrados por gallina, de modo que los animales puedan alimentarse y moverse en condiciones de mayor libertad.

El abastecimiento de agua del complejo se realizará mediante conexión a la red municipal de Ribera del Fresno, según recoge la información trasladada sobre el proyecto.

Perfil de la compañía

Huevos Guillén cuenta actualmente con 13 granjas propias y una industria de ovoproductos, lo que la sitúa entre las compañías líderes del sector avícola de puesta en España. La firma trabaja en la producción y comercialización de huevos de gallina, huevos de codorniz y ovoproductos, con un censo de 5,5 millones de gallinas y una comercialización anual de 110 millones de docenas de huevos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, la empresa ha reforzado en los últimos años su discurso en torno a la sostenibilidad, la producción libre de jaulas y la seguridad alimentaria, una línea en la que ahora se enmarca también su nueva granja de Ribera del Fresno.