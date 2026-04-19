Los ayuntamientos extremeños no aceptarán medidas "racistas" y vigilarán retrocesos en derechos humanos por el pacto PP-Vox

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) ha elevado este domingo el tono contra el pacto entre PP y Vox para gobernar la región. Su presidente, Manuel José González Andrade, ha afirmado que el pacto "no gusta" a la federación y lo ha definido como un "cúmulo de ninguneos" y "desprecios", entre otros aspectos, hacia los derechos humanos.

González Andrade, también alcalde de Olivenza por el PSOE, ha señalado que los consistorios estarán "firmes y vigilantes" frente a "cualquier atentado o retroceso" que pueda producirse al amparo del pacto. Ha reivindicado además el papel de los municipios como primera puerta de entrada para muchas personas en situación de vulnerabilidad.

"Los pueblos y las ciudades extremeños llevamos en nuestro ADN la solidaridad y seguiremos haciendo una política cercana, que mire a los ojos de quienes llaman a nuestra puerta y les prestaremos nuestra ayuda", ha expresado.

En esa misma línea, ha defendido que alcaldes y alcaldesas de Extremadura seguirán trabajando "sin descanso" para que los municipios continúen siendo ejemplo de respeto, tolerancia y paz.

Rechazo a medidas "racistas", "discriminatorias" y "xenófobas"

El presidente de la Fempex ha afirmado además que los ayuntamientos rechazarán toda medida "racista", "discriminatoria" y "xenófoba" dirigida contra cualquier colectivo, y de manera especial contra las personas migrantes.

Como prueba de que esos principios son, en sus palabras, "inquebrantables", ha puesto en valor el ofrecimiento que los ayuntamientos extremeños y la propia Fempex vienen realizando estos días al Gobierno de España para colaborar en el proceso de regularización de inmigrantes. "Esa es la línea y en ello nos empeñaremos", ha defendido.

Críticas por el padrón y la financiación local

Tras analizar el acuerdo entre PP y Vox, la Fempex también ha censurado las referencias directas que el texto hace a los ayuntamientos. A su juicio, esas menciones son "un brindis al sol".

La federación considera especialmente grave que el pacto no incluya alusión alguna a asuntos que entiende centrales para el municipalismo, como la financiación de los consistorios o la defensa de la autonomía local. Frente a ese silencio, critica que PP y Vox sí hablen de actuar sobre competencias propias de la administración local, como el padrón municipal, con el objetivo de evitar fraudes en los empadronamientos.

Para González Andrade, ese planteamiento supone un "desprecio total", además de una "injerencia" y una "vulneración" del principio de autonomía local. "Algo que no podemos consentir en un estado democrático", ha afirmado.

La Fempex no limita su preocupación al terreno competencial. El presidente de la entidad ha advertido también del impacto que podrían tener otras medidas contempladas en el pacto, que, según su análisis, derivarían en un debilitamiento de los servicios públicos, una merma de la protección social, una quiebra del estado del bienestar y una vulneración de derechos fundamentales.