Decano del Colegio de Arquitectos de Extremadura: «La falta de profesionales nos afecta de forma muy directa»

Extremadura es la comunidad autónoma que más ha aumentado la licitación de obra pública en España en 2025: 401,7 millones de euros de enero a noviembre, un incremento del 216%...

Después del largo desierto que ha atravesado el sector tras la crisis de 2008, y el parón de la pandemia, parece que hay dinamismo y además intenso, quizá fruto del incremento generalizado en toda España. En Extremadura se ha manifestado más tardíamente, al igual que ocurrió con la crisis, que también nos llegó algo más tarde. Lo importante ahora es que ese dinamismo tenga continuidad y se traduzca en actividad estable.

¿Se está construyendo más vivienda nueva o predominan ahora mismo las rehabilitaciones?

Poco a poco, la vivienda nueva está ganando peso frente a la rehabilitación. Esta presenta una serie de condicionantes que, en muchos casos, dificultan la viabilidad de la promoción: el coste de adquisición del inmueble, la complejidad de intervenir sobre una edificación preexistente, las exigencias normativas y, además, la necesidad de asumir estudios y actuaciones previas que pueden encarecer mucho el proceso. Todo eso hace que, en bastantes supuestos, la obra nueva resulte más sencilla de desarrollar.

También la obra nueva sale de años de estancamiento y el El Plan Habita Extremadura busca construir más de 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) ¿Puede ser un punto de inflexión para el acceso a la vivienda en la comunidad?

Puede ser un punto de partida, pero el acceso a la vivienda requiere una respuesta estructural y sostenida en el tiempo. Hace falta más oferta, desde luego, pero también suelo disponible, mayor agilidad administrativa, mano de obra suficiente y capacidad real del sector para responder a la demanda. Estamos ante un problema complejo y, por tanto, la solución también tiene que serlo.

Entre los objetivos de esta nueva etapa en el Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE), plantean defender las condiciones dignas en la contratación de servicios profesionales, especialmente en concursos públicos. ¿Qué está pasando para que se marquen ese objetivo?

Todo el mundo asume que construir hoy es más complejo, que las exigencias normativas son mayores, que la documentación es cada vez más amplia y que los materiales han subido, pero no siempre se acepta que los honorarios profesionales deben ajustarse a esa realidad. Y, sin embargo, si queremos arquitectura de calidad, también tiene que haber condiciones dignas para prestar ese servicio.

Lo que ocurre es que, por mucho que el sector quiera avanzar y haya demanda, faltan profesionales a pie de obra. No hay obreros suficientes, faltan oficiales… ¿Cómo afecta al día a día en su propia profesión este cuello de botella y qué soluciones consideran desde el colegio?

Afecta de forma muy directa. Cuando falta mano de obra o resulta difícil encontrar empresas constructoras, se retrasa el inicio de la construcción incluso cuando el proyecto ya está redactado y visado. Y, además, ese cuello de botella acaba repercutiendo en el coste final, porque altera las previsiones iniciales y tensiona los presupuestos.

¿Cuáles son hoy los principales retos de la profesión de arquitecto?

Fundamentalmente, la aparición de nuevos sistemas y maneras de construir mediante sistemas prefabricados, y todo lo derivado de los avances en Inteligencia Artificial. Pero también hay otros desafíos de fondo: la sostenibilidad, el acceso a la vivienda, la capacidad de dar respuestas de calidad en entornos cada vez más complejos...





Manuel Cabalgante posa ante la cámara / Santi García

¿Qué papel juega la digitalización en el día a día de los estudios?

La digitalización hoy es estructural en nuestra profesión. Forma parte del trabajo diario de los estudios, de la relación con el colegio y también, cada vez más, de la interacción con la Administración. No se entiende ya el ejercicio profesional al margen de ese proceso. Y todo indica que va a ir a más.

¿Cómo ha cambiado el diseño de las viviendas en los últimos años?

La arquitectura evoluciona con la sociedad y sus circunstancias. Por ejemplo, la pandemia y con ello, la aparición del teletrabajo, la digitalización antes comentada y los criterios actuales de sostenibilidad, junto con la aparición de nuevos modos de construir, han condicionado el diseño de las viviendas.

Extremadura tiene un problema de despoblación, especialmente la provincia de Cáceres, con casas que se quedan semiabandonadas… ¿Tienen los arquitectos alguna opción para evitar esa decadencia urbana desde su ámbito de actuación?

La arquitectura puede contribuir, pero evidentemente no resuelve por sí sola un problema de despoblación. Lo que sí podemos hacer es acompañar procesos de rehabilitación, mejora y puesta en uso del parque edificado existente, facilitando que muchas viviendas vuelvan a ser habitables y útiles. Además, cuando existen líneas de ayuda pública, nuestra labor también pasa por orientar a la ciudadanía y hacer viable técnicamente ese proceso.

Y en las ciudades, al menos en las extremeñas, el desarrollo de urbanizaciones en la periferia ha dejado los centros urbanos más vulnerables, es decir, más destinados al alquiler, con menos reformas, más envejecidos… ¿Qué opciones considera? ¿Son etapas y se volverá al centro?

Sí, creo que los centros urbanos necesitan una estrategia específica de revitalización. Antes de nada, hay que adoptar medidas que vuelvan a hacerlos atractivos para vivir, invertir y rehabilitar. Y, junto a eso, resulta fundamental incentivar la rehabilitación del parque edificatorio. Los centros no pueden quedar relegados frente a los nuevos desarrollos; tienen que seguir siendo espacios vivos, habitables y cuidados, porque forman parte esencial de la identidad urbana.

Extremadura es, sobre todo, una tierra llena de historia, de patrimonio, de castillos, palacios, templos… ¿Está bien cuidado ese legado? ¿En qué incidirían ustedes?

Extremadura tiene un patrimonio muy valioso, pero su conservación exige atención constante, planificación y recursos. Desde el colegio venimos trabajando en esta línea a través de iniciativas como FEENERT, que aborda la intervención en el patrimonio con criterios actuales de sostenibilidad y eficiencia, y también mediante jornadas como Rehabilita, con las que tratamos de poner en valor este tipo de actuaciones. Ahora bien, para que ese legado esté realmente bien cuidado hace falta inversión y una apuesta continuada, intervenir sobre patrimonio siempre requiere medios y sensibilidad.

La conexión por la Ruta de la Plata, ¿es una asignatura pendiente en términos de infraestructuras modernas?

Evidentemente, el eje norte-sur es importante para el desarrollo de Extremadura, aunque la asignatura pendiente es el tren y más vuelos desde el único aeropuerto que tenemos operativo.