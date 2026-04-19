La ermita de San Benito se construyó junto a los restos de un antiguo convento benedictino situado en el cerro del mismo nombre, a cinco kilómetros de la ciudad. Algunos autores locales consideran que esta ermita tiene su origen en el siglo VII (habiendo encontrado en ella restos visigodos), al presentar dicha ermita disposiciones muy características de los primitivos conventos que fundaron los monjes benedictinos en el Occidente. Esta ermita y convento correspondió a la jurisdicción de la parroquia de San Mateo hasta que el 3 junio del año 1886 se construyó el templo de San Eugenio, en Aldea Moret.

Se conservan en el interior del templo algunas pinturas murales al fresco, con las representaciones de la Estigmatización de San Francisco y el Llanto ante Cristo muerto

Encontramos las referencias documentales más antiguas sobre la ermita de San Benito en 1544, en el contrato de asiento y concierto con el pintor Francisco de Hermosa de un retablo para el templo. Otra referencia la encontramos en 1556, en una escritura que concierta Pedro Gómez ante Benito Fernández el 27 octubre de 1556. Otras referencias documentales corresponden a 1621, concretamente en las ordenanzas de una cofradía que tenía su sede en la iglesia de San Mateo, y a las obras realizadas en la ermita y la hospedería para enfermos en 1764 (las dependencias anexas a la ermita sirvieron de hospedería). El 12 julio de 1872, en un auto del secretario de cámara del Obispado, se aprobaron las cuentas de las obras realizadas en la ermita y se establecieron las reglas para el alquiler y la conservación de la hospedería .

Ermita de San Benito, antes de su restauración / Cedida

En 1872 ya no existía ninguna cofradía y esta ermita era llevada por el párroco de San Mateo. En una carta escrita por el secretario de cámara y gobierno del Obispado de Coria, fechada el 1 de marzo de 1872 y dirigida al cura párroco de San Mateo, se especifica que se ha extinguido la cofradía y se autoriza al cura párroco para la venta de bienes muebles (cálices y otros objetos) propiedad de la Cofradía para sus reparaciones.

Restos en ruinas

Los restos de la hospedería se encontraban ya en ruinas cuando Publio Hurtado visitó esta ermita en los primeros años del siglo XX. En 1935, en una visita que realizó a varias ermitas situadas en los alrededores de la capital cacereña, Tomás Martín Gil encontró San Benito en un deplorable estado ruinoso. De los bienes muebles existentes en la ermita, el investigador Alonso Corrales considera que la imagen de San Benito, obra del siglo XVI, es la que se conserva actualmente en San Eugenio. En cuanto a la imagen de siglo XVII de San Donato y la de San Benito (obra de finales del siglo XV), llamado “El Viejo”, que se encontraba llena de carcoma y xilófagos, optaron por quemarla y enterrar las cenizas en un lugar sin señalizar.

Es importante no confundir la ermita de San Benito con otra existente en la plaza Mayor, en el lugar en el que se construyó la ermita de la Paz, concretamente algunos documentos hacen referencia a la existencia de esta ermita de San Benito y la sitúan, ya de por sí, en la plaza.

Tabla que representa a Santa Lucía

Es una construcción de mampostería. Se accede al interior por una puerta con un arco apuntado, uno de los pocos restos que quedan de la edificación original. Hemos de destacar a los pies de la misma una sencilla espadaña con un vano de medio punto. En los laterales y en el frente de la ermita, destaca un pórtico con arcos paneles sobre columnas graníticas. En la zona oriental del templo se conservan los restos de celdas y otras dependencias del convento; tanto estos restos, como la mayor parte de la ermita, son obra del siglo XVIII. Debió de contar con bienes muebles de estimado valor artístico, de hecho algunos autores que visitaron esta ermita conocieron obras de calidad como, por ejemplo, la existencia de una imagen de San Benito, de tamaño natural, y una tabla que representaba a Santa Lucía y que, según Sanguino, era del siglo XV, es la misma tabla a la que hace referencia Publio Hurtado en su libro ‘Ayuntamiento y familias cacerenses’.

En su interior presenta tres naves de tres tramos separados por arcos apuntados sobre pilares cuadrados. La nave central se cubre con bóveda de cañón con lunetos, y las naves laterales se cubrían con estructura de madera, que ha desaparecido. El presbiterio mantiene su bóveda de crucería. Existió un retablo que fue contratado el 20 julio de 1544 con Francisco de Hermosa, pintor vecino de Garrovillas.

Se conservan a su interior algunas pinturas murales al fresco, con las representaciones de la Estigmatización de San Francisco, Llanto ante Cristo muerto y San Cristóbal con el Niño Jesús. En el presbiterio se conservan algunos fragmentos de pinturas con la representación de la Ascensión del Señor y un rostro irreconocible; son pinturas de finales del siglo XVI.

Una de las pinturas del interior del templo. / CARLOS GIL

La disposición de las pinturas son las siguientes, en el ábside se encuentra la Ascensión del Señor y un rostro que no hemos podido averiguar su representación. Se conservan las pinturas de la nave de la epístola en cuyo frente se encuentran el Llanto ante Cristo muerto y San Cristóbal, y haciendo ángulo la Estigmatización de San Francisco. Se encuentran en muy mal estado de conservación algunos restos de pintura en la nave derecha.

La Ascensión del Señor

La pintura que representa la Ascensión del Señor fue descubierta en el año 1917 cuando se quitó el retablo que estaba adosado al ábside. Representa el momento en el que Jesús regresa al cielo con su Padre después de cumplir su misión en la Tierra. Se nos representa en esta pintura al Señor de una manera muy característica a este tipo de representaciones ejecutadas en la segunda mitad del siglo XVI como son la armadura muy ajustada al torso, el manto sobrepuesto, calzado militar y las correas que protegen a Cristo como simbolizando la Justicia. La representación aparece enmarcada en un espacio interior por columnas y un arco, propio del Renacimiento. El Señor porta en la mano izquierda el libro como tributo que simboliza la Ley (es el libro sagrado en donde constan las profecías que Jesús ha venido a realizar) y la bandera en la derecha, simbolizando la victoria, a la figura gloriosa como se representa al Señor, como la piedra angular donde se basa la fe del cristiano. La Ascensión es un momento más del único misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, y expresa sobre todo la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús como contrapunto a la humillación padecida en la pasión, muerte y sepultura.

La nave de la Epístola

En la nave de la Epístola se conserva la representación del Llanto ante Cristo muerto. Representa uno de los momentos más trágicos de la Pasión de Cristo, puesto que es el momento en el que tras morir, la Madre abraza a su hijo. Por ello es visible en los personajes gestos declamatorios y gesticulantes, representa inevitablemente el drama. Estéticamente observaremos unos paños con plegados lineales de aristas vivas, pero sin profundas oquedades que concentren un claroscuro en las superficies. La cabellera de Cristo es filamentosa, aparentemente como mojada. La escena presenta una composición muy consistente, basada en la presentación de las figuras en primer término, donde yace el cuerpo de Cristo con un elemento central que marca la composición que es la cruz, que media para que las figuras se presenten de gran volumen en sus formas y distribución. Pero también es de destacar la individualización de los personajes, que toman expresiones particulares, dando a entender el verdadero sentimiento de la obra: el dolor ante el Cristo muerto.

Todas ellas llevan reflejados en sus rostros el dolor y la pena, con lo que se hace más accesible al espectador el entendimiento de la obra. Aparecen en la escena José de Arimatea, que sostiene el cuerpo de Cristo, Nicodemo junto a otro personaje con la corona de espinas en las manos; la Virgen recibe el cuerpo de su Hijo en sus brazos, destrozada por el dolor; también están presentes en la escena, en una disposición diagonal, San Juan, que está llorando, María Magdalena que mesa los pies de Cristo y María de Cleofás, intermedia entre la Virgen y San Juan. Destaca la naturalidad y el reflejo realista de los personajes. Incluso las fórmulas de los vestidos de los protagonistas responden a las posturas y cortos movimientos de sus cuerpos. A la disolución de la forma, el ilusionismo, la propia emotividad de la pintura se unen el color y la pincelada como una operación intelectual, basada en una abstracción que es la línea, que divide y señala contornos.

El color, por el contrario, persigue objetivos emocionales, evocativos y no divide, sino que unifica, creando efectos atmosféricos. Esta composición logra dejar atrás las versiones idealizadas propias de estilos anteriores para dar paso a una representación realista y humanizada de los personajes sagrados: María llora desconsolada sobre el cuerpo de Cristo, y San Juan muestra su dolor impotente. Todos los personajes transmiten un gran sentimiento de dolor mediante sus expresiones. Las figuras adquieren volumen en sus formas y distribución, enmarcadas en un ambiente renacentista con un arco sobre dos columnas marmóreas. Una de las características que se le deben a este artista anónimo es la utilización y sentido del color en la pintura, jugando con tonos más suaves y más destacados como el rojo y lo utiliza como efecto de la luz natural. La imagen de San Cristóbal, que aparece también en este mismo muro, se encuentra en muy mal estado de conservación, representada aquí en su actitud de portador de Cristo, éste como un niño pequeño, asentado sobre el hombro de San Cristóbal que, según la leyenda, atravesaba un río con los peregrinos al hombro.

En un ángulo se encuentra la representación de la Estigmatización de San Francisco, que el artista nos ofrece en éxtasis, pálido, joven e imberbe y con la tonsura monacal. Aparece vestido con el hábito de los franciscanos, con las llagas en las manos, en los pies, no aparece la llaga en el costado como es frecuente en otras representaciones pictóricas. Aparece el serafín del cual parten los estigmas y al que dirige su mirada San Francisco, corresponde al ángel y el cáliz que aparecen a Jesucristo en la Oración en el Huerto. Curiosamente aparece otro hermano franciscano dormido, que se corresponde con los tres apóstoles que estaban en el Huerto de los Olivos.

Trabajos de restauración

Este grandioso edificio con unas dimensiones de cerca de veinte metros de largo por catorce de ancho, con tres naves, y distintas estancias a su alrededor, situada en la actual urbanización Ceres Golf, ha sido restaurado, los trabajos han sido llevados a cabo por la Escuela Taller. Proceso de restauración que comenzó en el año 2007 y culminaron en el año 2010 (inaugurada el día 22 de junio de 2010), actualmente pertenece a la parroquia de San Eugenio de Aldea Moret. La obra ha sido llevada a cabo por los 145 alumnos de entre 16 y 25 años, han aprendido y desempeñado trabajos de albañilería, acabados de construcción, cantería, carpintería y jardinería, dentro de este programa dirigido por la Universidad Popular de Cáceres y cofinanciado por la Consejería de Igualdad y Empleo a través del Fondo Social Europeo y del SEXPE (2.189.201,24 euros), por el Ayuntamiento (178.941,45 euros) y la empresa Progemisa (12.000 euros). Además de la formación específica, los alumnos han recibido en este tiempo formación complementaria: educación básica, habilidades sociales, y contenidos formativos transversales; y una serie de cursos monográficos sobre prevención de riesgos laborales, dibujo técnico, informática, nociones de arqueología, rehabilitación y restauración y han percibido una beca mensual durante la duración del trabajo.

José Antonio Ramos es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo