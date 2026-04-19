Extremadura abre este lunes seis puntos presenciales para pedir la regularización extraordinaria de migrantes

En Extremadura, la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno podrá empezar a solicitarse desde este lunes de forma presencial en seis oficinas, siempre con cita previa, dentro de un dispositivo estatal que ya ha registrado miles de peticiones telemáticas y reservas de cita en sus primeras horas.

La tramitación presencial en la comunidad podrá realizarse en cuatro oficinas de Correos y dos Centros de Atención e Información de la Seguridad Social: dos oficinas postales en Badajoz, ubicadas en el Paseo de San Francisco y en la avenida Ricardo Carapeto, otra en Cáceres, en la avenida de España, y una más en Mérida, en la calle Marquesa de Pinares, además de los dos centros de la Seguridad Social habilitados en Badajoz y Cáceres.

El despliegue forma parte de un dispositivo nacional con 371 oficinas de Correos, 30 oficinas de la Seguridad Social en horario de tarde y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. En el caso de Correos, la atención se prestará de lunes a viernes en oficinas de capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes.

Cómo arranca el proceso

El proceso comenzó el pasado jueves, 16 de abril, en el momento en el que la norma entró en vigor, pero solo para las solicitudes telemáticas. Desde este lunes se abre también la vía presencial para quienes hayan reservado cita previa en alguno de los puntos habilitados. El plazo de solicitudes, tanto online como presencial, concluirá el 30 de junio de 2026.

En sus primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió 13.500 solicitudes por internet y registró 19.633 reservas de cita para la atención presencial.

Quién puede acogerse

La medida está dirigida a personas migrantes que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha. Entre las condiciones generales figuran haber permanecido cinco meses de forma continuada en el país en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

La autorización que se conceda tendrá una vigencia de un año y permitirá residir y trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier punto de España. Una vez agotado ese periodo, la persona beneficiaria podrá pasar, si cumple los requisitos, a alguno de los permisos estables previstos en el reglamento de extranjería o solicitar una prórroga de un año más.

Cómo se pide y qué documentos hay que llevar

La cita previa puede solicitarse por varias vías. Quien use el sistema Cl@ve en el portal habilitado por el ministerio puede escoger oficina, fecha y hora. En cambio, si la petición se tramita a través de un formulario web o del teléfono 060, el sistema asigna automáticamente el punto más cercano en función de los datos aportados.

Entre los documentos exigidos figuran la solicitud, la acreditación del tiempo de estancia en España y el certificado de antecedentes penales. Para probar esa permanencia podrán presentarse documentos como el padrón, informes médicos, contratos de alquiler, recibos de suministros o certificados de envío de dinero. En algunos supuestos también podrá exigirse un informe de vulnerabilidad emitido por una entidad colaboradora acreditada.

Las solicitudes serán gestionadas por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), con sede en Vigo, dentro de un plan extraordinario de refuerzo diseñado por el Ejecutivo para asumir el volumen de expedientes.

Badajoz:

Oficina de Correos del paseo de San Francisco, S/N

Oficina de Correos de la avenida Ricardo Carapeto, 80

Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (calle Virgen de la Soledad, 2).

Cáceres:

Oficina de Correos de la avenida de España, 4 (edificio Múltiples)

Tesorería General de la Seguridad Social (avenida de España, 14)

Mérida:

Oficina de Correos de la calle Marquesa de Pinares, 26

En estas oficinas de Correos, que contarán con personal formado expresamente para este trámite, el horario de atención se ha fijado entre las 08.30 y las 17.30 horas. Por su parte, la Seguridad Social prestará este servicio en horario de 16.00 a 19.00 horas. En ambos casos, siempre con cita previa.