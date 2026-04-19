Extremadura desarrolla más de 50 actividades para despertar vocación digital entre los jóvenes

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, está desarrollando más de 50 actividades de divulgación en toda la región dentro de un amplio programa destinado a despertar vocaciones digitales desde edades tempranas y acompañarlas hasta su conversión en oportunidades reales de empleo en un sector en crecimiento.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 y articula un itinerario que conecta la sensibilización en colegios e institutos con la formación avanzada en tecnologías clave. El programa forma parte del Plan de Generación de Talento Digital y tiene presencia en municipios como Campanario, Montijo, Olivenza, Quintana de la Serena, Zalamea, Alcuéscar, Arroyo de la Luz, Logrosán, Madroñera o Miajadas, así como en localidades como Almendralejo, Badajoz, Cáceres, Malpartida de Cáceres, Mérida, Plasencia, Trujillo, Don Benito, Zafra o Valencia de Alcántara.

Las actuaciones, en marcha desde el 7 de abril, se desarrollan en centros escolares, bibliotecas y casas de la cultura, combinando entornos urbanos y rurales para garantizar una distribución equilibrada en todo el territorio. El calendario completo está disponible en este enlace.

Para alumnos de entre 8 y 16 años

Dirigidas a alumnado de entre 8 y 16 años, las actividades alcanzarán al menos a 1.000 participantes directos. Como ejemplo, el IES Carolina Coronado de Almendralejo acogió recientemente una jornada con la participación de 95 alumnos. A esta cifra se suman familias y otros estudiantes implicados, lo que amplía el impacto del programa a varios miles de beneficiarios en la región.

El programa incluye dinámicas como “Detectives del Código”, un escape room tecnológico basado en retos de programación, criptografía y lógica computacional, así como talleres prácticos en los que el alumnado diseña y crea su propio videojuego, que posteriormente puede probar en una videoconsola programable. Estas actividades buscan ofrecer una experiencia activa, motivadora y tangible sobre el funcionamiento de la tecnología digital.

De forma paralela, se desarrollan sesiones dirigidas a madres y padres para trasladarles las oportunidades del ámbito tecnológico y su papel en el acompañamiento de sus hijos, con especial atención al fomento de vocaciones entre las niñas. Las acciones combinan sesiones prácticas diferenciadas por edades con encuentros con profesionales del sector tecnológico, que muestran a los jóvenes la posibilidad de desarrollar carreras de alto nivel sin salir de Extremadura.

El empleo tecnológico, en auge

Este impulso responde al crecimiento del sector tecnológico, caracterizado por una demanda sostenida de profesionales cualificados y dificultades para cubrir determinados perfiles. En Extremadura, el empleo vinculado a las tecnologías digitales continúa creciendo, con oportunidades laborales estables, salarios superiores en un 38,5% a la media regional y un alto potencial de desarrollo profesional.

En este contexto, el secretario general de Transformación Digital, Juan Carlos Preciado, ha señalado que “Extremadura tiene una oportunidad histórica vinculada a la transformación digital, tanto en la modernización de la Administración como en la evolución de nuestro tejido productivo”, y ha añadido que “el talento es el factor decisivo, y por eso estamos actuando desde la base, despertando vocaciones desde edades tempranas y acompañando ese interés hasta su desarrollo profesional”.

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La Junta de Extremadura sitúa el talento digital como una prioridad estratégica y trabaja para incrementar el número de personas formadas en este ámbito. En los dos últimos años, cerca de 3.000 personas han sido formadas en competencias digitales avanzadas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, programación o desarrollo de nuevas tecnologías emergentes.