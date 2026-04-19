Extremadura, entre las regiones en las que se paga menos por heredar

Extremadura aparece entre los territorios donde heredar puede salir prácticamente gratis en determinados supuestos, según un análisis de la compañía de Defensa Jurídica Arag que constata fuertes diferencias fiscales entre comunidades autónomas a la hora de recibir una herencia. En este estudio, la región figura entre los territorios donde la carga fiscal por heredar se reduce al mínimo en muchos de los supuestos gracias a las bonificaciones.

Tres escenarios posibles

El estudio compara tres escenarios de herencia familiar —200.000, 500.000 y 1.000.000 euros transmitidos a hijos— y concluye que la presión fiscal crece de forma muy desigual dependiendo de la normativa autonómica donde se tramite la sucesión.

Para una herencia de 200.000 euros, la tributación estatal rondaría los 5.500 euros, aunque Arag subraya que esa normativa general solo se aplica en la práctica a extranjeros en España, ya que el impuesto está ampliamente condicionado por la regulación autonómica. En la mayoría de comunidades apenas se penaliza esta transmisión y en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla la cuota no supera los 60 euros, debido a reducciones y bonificaciones por parentesco que prácticamente eliminan la carga fiscal para patrimonios modestos.

Medio millón

Las diferencias se agrandan cuando el importe heredado alcanza los 500.000 euros: Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias apenas exigen pago, mientras Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha sitúan la factura entre 5.000 y 16.000 euros, según el estudio. En ese tramo, las diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya se mueven alrededor de los 1.600 euros, mientras que comunidades como la Valenciana o Madrid mantienen cuotas por debajo de los 1.000 euros, reflejando un mapa fiscal muy dispar.

En el supuesto de un millón de euros heredados, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia continúan eximiendo del pago y Canarias reclama únicamente una cantidad simbólica, manteniendo una fiscalidad especialmente favorable en herencias directas. «Incluso con un millón de euros, hay comunidades que siguen eximiendo del pago», señala Arag.

En el lado opuesto, Navarra, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Asturias pueden llegar a exigir más de 100.000 euros, siendo Asturias y Aragón las que presentan una fiscalidad más gravosa, según la abogada fiscalista de Arag, María Esther González.

González recuerda que el Impuesto de Sucesiones parte de una ley estatal que lleva años sin cambios y cuyos importes no se han actualizado, mientras las comunidades han desarrollado normativas propias más o menos favorables.

Ante este mapa desigual, Arag recomienda conocer en detalle la normativa autonómica, aprovechar reducciones y bonificaciones -incluidas las aplicables a seguros de vida, a menudo olvidadas- y planificar la sucesión mediante testamento y, en su caso, donaciones en vida cuidadosamente analizadas para evitar efectos indeseados en otros tributos como el IRPF.