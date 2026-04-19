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Estrategia ‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’

Extremestiza promueve a través de una decena de líneas maestras el mestizaje con Hispanoamérica

La estrategia de la Junta de Extremadura es pionera en el país en abordar de modo integral el mestizaje

Trabajando en líneas de acción de Área Patrimonio Compartido con delegación Prolima.

Trabajando en líneas de acción de Área Patrimonio Compartido con delegación Prolima. / EL PERIÓDICO

Redacción

Mérida

Investigación, academicismo, formación, revitalización del patrimonio cultural y artístico, historia, artesanía, itinerarios culturales e históricos, gastronomía, música, talento femenino y emprendimiento figuran entre las principales acciones recogidas en la Estrategia ‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’, puesta en marcha por la Junta, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura (FEC), adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y donde colaboran otros departamentos del Ejecutivo autonómico.

Trabajando en líneas de acción de Área Patrimonio Compartido con delegación Prolima.

Trabajando en líneas de acción de Área Patrimonio Compartido con delegación Prolima. / EL PERIÓDICO

Extremestiza sitúa a Extremadura, una vez más, como la puerta natural de América en Europa, como el nexo entre ambos continentes, gracias al gran legado depositado durante siglos que hay que atesorar y revalorizar. Un legado que es fruto del encuentro con el Nuevo Mundo cinco siglos atrás, donde los hechos históricos relacionados con Extremadura y la impronta extremeña y su mestizaje con los pueblos nativos perduran hasta la fecha.

Por tanto, el propósito fundamental de esta estrategia es rescatar y revalorizar el concepto de mestizaje más allá del hecho histórico, como un punto de encuentro y crecimiento compartido entre ambas orillas del Atlántico. Y lo hace potenciando, especialmente el Área de Investigación y Estudios de América, donde se incluyen acciones como las conmemoraciones del quinto centenario del I y II Viaje de Francisco Pizarro; las Jornadas de divulgación histórico-jurídicas ‘Hacia el Mestizaje Jurídico’, sobre la importancia de las Leyes de Indias y la figura del cacereño Juan de Ovando; trabajo en la unificación y puesta en valor de archivos históricos que relacionan Extremadura y América; apoyando eventos y entidades que profundizan en la investigación como el dedicado a la figura de Hernán Cortés, organizado Real Academia de las Letras y las Artes (RAEX); y promoviendo becas de investigación.

Otra de las Áreas de Extremestiza profundiza en el conocimiento y el reconocimiento mutuo, se trata de la acción denominada Corredores Culturales e Históricos Compartidos, donde revalorizamos los itinerarios que conectan Extremadura con países hispanoamericanos, rescatando e impulsar estos itinerarios que se forjaron hace 5 siglos, e impulsarlos como lo que son corredores culturales de enorme valor patrimonial, histórico, cultural que favorece no solo un incremento turístico sino un reconocimiento a lo que constituye un patrimonio inmaterial y compartido entre América y Extremadura.

Este año en FITUR se presentó el Corredor Extremadura-Tlaxcala (México). Teniendo en cuenta el pasado y siempre pensando en el presente para impulsar un futuro, otra de las líneas maestras de la estrategia desarrolla acciones que potencian el emprendimiento, la economía y el talento femenino, con actuaciones como la presencia de Extremadura en el Foro Iberoamericano de la Mipyme y el establecimiento de relaciones empresariales con países hispanoamericanos.

Desde el Área de Historia y Liderazgo Femenino, la principal acción que desarrolla Extremestiza es el Círculo de Talento Femenino ‘Adelantadas’, un programa que reconoce a mujeres que hacen Extremadura y América, visibilizando de perfiles femeninos históricos y contemporáneos, que además está implementando una beca de estudios económicos e hispanos en colaboración Asociación de españoles científicos en USA. (ECUSA).

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La recuperación de oficios, la artesanía compartida, laboratorios textiles, la puesta en valor de materias primas como la lana merina, los alimentos introducidos en América por influencia extremeña y los traídos desde America a Extremadura, así como las técnicas gastronómicas derivadas del encuentro que se produjo en el siglo XVI con Hispanoamérica, con otras prioridades de Extremestiza.

Un puente sonoro y gastronómico. Podcast.

Un puente sonoro y gastronómico. Podcast. / EL PERIÓDICO

Extremadura estrecha puentes sonoros con Perú e introduce Aula Extremestiza como asignatura optativa

El Área de Educación Extremadura y América es el pilar fundamental para garantizar que el legado y el futuro compartido entre Extremadura e Hispanoamérica perdure en el tiempo, cale en las nuevas generaciones y continúe fortaleciéndose en el futuro.

Consciente de ello, la estrategia cuenta con actividades orientadas a estudiantes como Podcast Extremestiza que, en su primera edición, ha abordado la gastronomía compartida entre Perú y Extremadura, contando en este concurso con la colaboración de Ministerio Educación de Perú, Embajada de Perú en España, e implicado a Consejería de Educación de Extremadura.

La participación de centros escolares de Extremadura y el país andino ha sido alta y destaca la calidad de los trabajos presentados. El premio que disfrutarán los dos centros ganadores es un viaje cultural inmersivo, de Extremadura a Perú y viceversa, para estrechar lazos culturales y seguir poniendo en valor el mestizaje y la historia común que existe entre ambos territorios. Apostando por el conocimiento, la formación y el legado entre los jóvenes, el próximo curso académico estudiantes de Educación Secundaria podrán cursar en Extremadura la asignatura Aula Extremestiza. Esta materia, puente entre Extremadura y América, sitúa a la región como pionera en el país a la hora de incluir una asignatura totalmente dedicada a mestizaje en el currículo de estudios. Su enfoque es multidisciplinar, permitiendo explorar la huella extremeña desde diversas áreas del conocimiento como: La Historia, Lengua Castellana, Literatura y Biología.

El objetivo fundamental es que ayude a comprender la importancia estratégica de Extremadura en la formación de la Hispanidad, para que se valore el mestizaje como una identidad cultural viva y dinámica.

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