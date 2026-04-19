Extremestiza promueve a través de una decena de líneas maestras el mestizaje con Hispanoamérica

Investigación, academicismo, formación, revitalización del patrimonio cultural y artístico, historia, artesanía, itinerarios culturales e históricos, gastronomía, música, talento femenino y emprendimiento figuran entre las principales acciones recogidas en la Estrategia ‘Extremestiza. Extremadura y América. Lo que nos une’, puesta en marcha por la Junta, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura (FEC), adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y donde colaboran otros departamentos del Ejecutivo autonómico.

Trabajando en líneas de acción de Área Patrimonio Compartido con delegación Prolima. / EL PERIÓDICO

Extremestiza sitúa a Extremadura, una vez más, como la puerta natural de América en Europa, como el nexo entre ambos continentes, gracias al gran legado depositado durante siglos que hay que atesorar y revalorizar. Un legado que es fruto del encuentro con el Nuevo Mundo cinco siglos atrás, donde los hechos históricos relacionados con Extremadura y la impronta extremeña y su mestizaje con los pueblos nativos perduran hasta la fecha.

Por tanto, el propósito fundamental de esta estrategia es rescatar y revalorizar el concepto de mestizaje más allá del hecho histórico, como un punto de encuentro y crecimiento compartido entre ambas orillas del Atlántico. Y lo hace potenciando, especialmente el Área de Investigación y Estudios de América, donde se incluyen acciones como las conmemoraciones del quinto centenario del I y II Viaje de Francisco Pizarro; las Jornadas de divulgación histórico-jurídicas ‘Hacia el Mestizaje Jurídico’, sobre la importancia de las Leyes de Indias y la figura del cacereño Juan de Ovando; trabajo en la unificación y puesta en valor de archivos históricos que relacionan Extremadura y América; apoyando eventos y entidades que profundizan en la investigación como el dedicado a la figura de Hernán Cortés, organizado Real Academia de las Letras y las Artes (RAEX); y promoviendo becas de investigación.

Otra de las Áreas de Extremestiza profundiza en el conocimiento y el reconocimiento mutuo, se trata de la acción denominada Corredores Culturales e Históricos Compartidos, donde revalorizamos los itinerarios que conectan Extremadura con países hispanoamericanos, rescatando e impulsar estos itinerarios que se forjaron hace 5 siglos, e impulsarlos como lo que son corredores culturales de enorme valor patrimonial, histórico, cultural que favorece no solo un incremento turístico sino un reconocimiento a lo que constituye un patrimonio inmaterial y compartido entre América y Extremadura.

Este año en FITUR se presentó el Corredor Extremadura-Tlaxcala (México). Teniendo en cuenta el pasado y siempre pensando en el presente para impulsar un futuro, otra de las líneas maestras de la estrategia desarrolla acciones que potencian el emprendimiento, la economía y el talento femenino, con actuaciones como la presencia de Extremadura en el Foro Iberoamericano de la Mipyme y el establecimiento de relaciones empresariales con países hispanoamericanos.

Desde el Área de Historia y Liderazgo Femenino, la principal acción que desarrolla Extremestiza es el Círculo de Talento Femenino ‘Adelantadas’, un programa que reconoce a mujeres que hacen Extremadura y América, visibilizando de perfiles femeninos históricos y contemporáneos, que además está implementando una beca de estudios económicos e hispanos en colaboración Asociación de españoles científicos en USA. (ECUSA).

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La recuperación de oficios, la artesanía compartida, laboratorios textiles, la puesta en valor de materias primas como la lana merina, los alimentos introducidos en América por influencia extremeña y los traídos desde America a Extremadura, así como las técnicas gastronómicas derivadas del encuentro que se produjo en el siglo XVI con Hispanoamérica, con otras prioridades de Extremestiza.

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