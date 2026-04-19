Juanma Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP andaluz para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura

Juanma Moreno ha situado este domingo a Extremadura en el centro de su argumento electoral para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección ha reclamado una "matrícula de honor" para su partido en las urnas con la idea de evitar escenarios de bloqueo como, según ha señalado, ha ocurrido en la comunidad extremeña durante los últimos meses.

En la clausura de la Intermunicipal del PP andaluz celebrada en Córdoba, Moreno ha sostenido que los andaluces no pueden "permitirse el lujo" de verse en una situación como la de sus "hermanos extremeños", a los que ha descrito como "seis meses paralizados y bloqueados" hasta el pacto alcanzado esta semana entre el PP y Vox. El dirigente popular ha atribuido esa demora a los "cálculos políticos" de la formación de Santiago Abascal, según recoge Europa Press.

Su intervención ha tenido un claro tono de campaña. A menos de un mes de la cita con las urnas, Moreno ha pedido a los suyos que no den nada por hecho y ha insistido en que el PP-A necesita algo más que repetir una victoria amplia: ha reclamado una mayoría "de estabilidad, progreso y futuro" que permita gobernar sin depender de otros apoyos.

Extremadura como ejemplo de advertencia

La referencia a Extremadura ha sido una de las ideas más repetidas y más políticas del discurso. Moreno ha usado el reciente desenlace institucional extremeño para reforzar su mensaje de utilidad del voto al PP y presentarse como garantía de estabilidad en Andalucía.

El dirigente andaluz ha defendido que su partido representa "el único proyecto viable" para la comunidad y ha pedido a los ciudadanos que se vuelquen con esa opción para evitar bloqueos posteriores. En esa línea, ha apelado tanto al electorado tradicional del PP como a quienes buscan, según sus palabras, "sensatez", "concordia" y "futuro".

El presidente andaluz ha advertido además de que una mínima alteración del actual reparto parlamentario podría hacerle perder la mayoría absoluta lograda en 2022. Por eso ha repetido que "nadie crea que esto está ganado" y ha pedido a alcaldes y cargos locales que se impliquen de lleno en la movilización electoral.

Una campaña centrada en la estabilidad

Moreno ha recurrido también al lenguaje deportivo para ilustrar la dificultad de la contienda. Ha comparado las próximas autonómicas con una final decidida en los penaltis y ha insistido en que el PP no debe conformarse con un "sobresaliente", sino aspirar a esa "matrícula de honor" con la que ha intentado resumir la necesidad de ampliar apoyos.

Durante su intervención, ha reivindicado la gestión de su Gobierno al frente de la Junta y ha asegurado que su equipo ha trabajado para transformar Andalucía. Aunque ha admitido que toda acción de gobierno tiene "luces y sombras", ha defendido que el balance de estos años le permite pedir de nuevo la confianza de los electores.

También ha sostenido que Andalucía ha alcanzado una "velocidad de crucero" que no debería frenarse tras el 17 de mayo y ha vinculado esa continuidad con la creación de empleo, el crecimiento del trabajo autónomo y la consolidación de su llamada "vía andaluza".

Promesa de una ley demográfica

Más allá del mensaje puramente electoral, Moreno ha aprovechado el acto para anunciar que, si sigue al frente de la Junta, impulsará en la próxima legislatura una Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural. La medida, según ha explicado, buscará equilibrar población, crear oportunidades y garantizar igualdad de servicios entre territorios.

Ha justificado esta iniciativa en el hecho de que algunas zonas andaluzas, especialmente en provincias como Granada y Jaén, han comenzado a perder habitantes, aunque ha precisado que Andalucía no sufre con la misma intensidad los problemas de despoblación que, a su juicio, padecen otras comunidades como Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia o la propia Extremadura.

Con esa combinación de gestión, advertencias sobre la gobernabilidad y promesas de futuro, Moreno ha arrancado la recta final hacia el 17M con un mensaje claro: usar el caso extremeño como espejo de lo que, según él, Andalucía debe evitar.