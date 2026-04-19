Óscar Fernández Calle: el enfermero ariete de Vox que será vicepresidente de la Junta de Extremadura.

Hace apenas unos meses, fuera de los círculos políticos más atentos a la Asamblea de Extremadura casi nadie sabía quién era Óscar Fernández Calle. Forofo del Diocesano y el Cacereño, padre orgulloso y catovi, se ha convertido en una de las figuras clave del nuevo tiempo político que se abre en Extremadura: el hombre que ha pilotado desde Mérida la negociación de Vox con el PP, el dirigente regional que sostuvo el pulso durante cuatro meses y el futuro vicepresidente de la Junta tras el acuerdo que permitirá la investidura de María Guardiola.

Su ascenso ha sido rápido en visibilidad, pero no exactamente improvisado. Fernández Calle ya era una pieza relevante dentro de Vox en la región: presidente provincial del partido en Cáceres desde 2019, cabeza de lista por esa provincia en 2023 y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea.

En la Cámara autonómica ha acumulado presencia orgánica y parlamentaria, con asiento en la Junta de Portavoces, la Diputación Permanente y varias comisiones de peso, entre ellas Hacienda, Infraestructuras o Servicios Sociales, Economía y Empleo. Natural de Cáceres, está casado y es padre de dos hijos. Es diplomado en Enfermería y ha trabajado como gerente regional de una empresa farmacéutica, un perfil que encaja con el tipo de dirigente que Vox busca para proyectar implantación social más allá de la política profesional.

Los diputados de Vox Javier Bravo, Óscar Fernández y Ángel Pelayo Gordillo en el primer debate de investidura. / Javier Cintas

Candidato a la Junta

Hasta el adelanto electoral del 21 de diciembre, Fernández Calle era sobre todo conocido por su papel parlamentario. El salto llegó cuando Vox lo designó candidato a la Presidencia de la Junta en sustitución de Ángel Pelayo Gordillo. La dirección nacional lo eligió entonces como nuevo rostro para una campaña en la que el partido buscaba reforzar su perfil político en Extremadura. Ignacio Garriga, número dos de Abascal, lo presentó entonces como el dirigente llamado a defender «los principios frente a los sillones», idea que acabaría marcando toda la negociación posterior con el PP.

Durante la campaña, Abascal se volcó en Extremadura con varios actos y acompañó a Fernández en momentos centrales: el candidato creció al abrigo del líder nacional, todavía con menos protagonismo propio del que ha ganado después en la negociación. Los resultados del 21D, con 11 diputados para Vox, le dieron un papel decisivo. Desde ese momento, Fernández Calle dejó de ser solo el portavoz de la tercera fuerza política en Extremadura para situarse en una posición decisiva de cara a la formación de gobierno.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura el 21D, Óscar Arturo Fernández Calle, intervienen en la clausura de un acto de campaña en Almendralejo (Badajoz). Imagen de archivo / Javier Cintas / Europa Press

Las primeras advertencias

Fue él quien verbalizó desde el primer momento que Vox no estaba dispuesto a regalar una abstención ni a sostener un gobierno del PP sin entrar en el Ejecutivo «con medidas y presupuesto». En esa estrategia combinó dos registros: la presión pública constante y una negociación que, cuando se encarriló de verdad, defendió como discreta y eficaz. «Cuando se negocia de manera silenciosa, los acuerdos llegan», resumió en marzo, ya con el pacto mucho más cerca. En las últimas semanas se ha consolidado como un dirigente de perfil duro, con un lenguaje directo y poco dado a los rodeos.

Algunas de sus frases han definido el tono del pulso con María Guardiola. La más expresiva y polémica llegó cuando en el pleno extraordinario del pasado 9 de abril advirtió con referencias al Altísimo que si había presidenta en Extremadura, sería «porque Vox quiere y le da la gana». No era solo una declaración altisonante: era la traducción política de una certeza que Fernández manejó desde el principio: Vox podía permitirse tensar la cuerda porque era el socio imprescindible. El acuerdo final, con una vicepresidencia que él mismo asumirá con las competencias de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, la Consejería de Agricultura también para Vox y el senador autonómico, confirman que esa lectura no era un farol.

La firma del pacto

Su poder en el nuevo Ejecutivo no será menor. No solo por el rango institucional de la vicepresidencia, sino por el contenido del área que asumirá. Familia, Desregulación y Servicios Sociales será la cartera desde la que Vox pretende proyectar parte de su agenda política sobre ayudas, vivienda, padrón, inmigración y modelo social. Y aunque Agricultura irá para otro dirigente del partido, Fernández Calle será el principal rostro político de Vox en la Junta.

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«Al fin Extremadura va a tener gobierno», dijo el miércoles tras cerrar un pacto que considera «muy satisfactorio». Consciente de que la negociación se ha dilatado más de lo deseable, aseguró que lo pactado permitirá que los ciudadanos «noten en su día a día que la espera ha merecido la pena». Hasta aquí, su ascenso se ha medido en capacidad de presión; a partir de ahora, empezará a medirse en capacidad de gestión.