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Nuevas tecnologías

Telefónica impulsa la nueva plataforma de IA de la Junta de Extremadura por 4,5 millones de euros

Se ha adjudicado un contrato para el suministro e instalación de la infraestructura tecnológica

Telefonica

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El Periódico Extremadura

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Telefónica se ha adjudicado por 4,5 millones de euros un contrato para el suministro e instalación de la infraestructura tecnológica que dará soporte a la nueva plataforma corporativa de inteligencia artificial (IA) de la Junta de Extremadura, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press. El importe de adjudicación asciende a 4.511.189,54 euros (con impuestos) y 3.728.255,82 euros (sin impuestos).

El contrato contempla el suministro y los servicios de instalación básica y avanzada de equipamiento y software embarcado, licenciado para su uso y explotación durante cuatro años, de una solución concreta del fabricante Oracle para la constitución de la plataforma. La actuación se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura (ETDE) y se desarrollará en el centro de proceso de datos (CPD) de la Junta de Extremadura.

Cuatro años

El proyecto incluye la puesta a disposición, en modo suscripción durante un periodo de cuatro años, de elementos de base de datos ('Exadata'), de elementos de computación y de computación extendida para IA (nodo de GPUs), así como soporte durante seis meses tras la instalación avanzada y una garantía de cuatro años.

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La entidad adjudicadora ha sido la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y el adjudicatario ha sido Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.

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