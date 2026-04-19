Telefónica impulsa la nueva plataforma de IA de la Junta de Extremadura por 4,5 millones de euros

Telefónica se ha adjudicado por 4,5 millones de euros un contrato para el suministro e instalación de la infraestructura tecnológica que dará soporte a la nueva plataforma corporativa de inteligencia artificial (IA) de la Junta de Extremadura, según figura en el portal de contratación del Estado y recoge Europa Press. El importe de adjudicación asciende a 4.511.189,54 euros (con impuestos) y 3.728.255,82 euros (sin impuestos).

El contrato contempla el suministro y los servicios de instalación básica y avanzada de equipamiento y software embarcado, licenciado para su uso y explotación durante cuatro años, de una solución concreta del fabricante Oracle para la constitución de la plataforma. La actuación se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura (ETDE) y se desarrollará en el centro de proceso de datos (CPD) de la Junta de Extremadura.

Cuatro años

El proyecto incluye la puesta a disposición, en modo suscripción durante un periodo de cuatro años, de elementos de base de datos ('Exadata'), de elementos de computación y de computación extendida para IA (nodo de GPUs), así como soporte durante seis meses tras la instalación avanzada y una garantía de cuatro años.

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La entidad adjudicadora ha sido la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, y el adjudicatario ha sido Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.