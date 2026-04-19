La Xantofobia o miedo al color amarillo

Amuletos, rituales y costumbres varias se asocian con traer buena suerte, pero también tenemos cosas que creemos que nos van a traer infortunios, y entre ellas tenemos la creencia popular de que el amarillo puede darnos mala suerte. El miedo irracional y extremo al color amarillo se lo conoce como Xantofobia y, si bien es una fobia un tanto debatible, tiene su sentido teniendo en cuenta como en la cultura occidental vemos a este color como algo malo.

Parece tener su origen en la muerte de Molière, fallecido en el escenario vestido con prendas amarillas

Es difícil concretar si la Xantofobia es un trastorno mental real. Para ser uno, concretamente una fobia específica, debería cumplir los criterios diagnósticos propios de este tipo de condiciones psicológicas, criterios que podemos encontrar en el DSM-5 y la CIE-11. En ambos sistemas diagnósticos se destaca que las fobias no implican únicamente que la persona sienta un gran miedo hacia un estímulo en concreto, en este caso el color amarillo, sino que además la conducta de evitación asociada interfiere de forma significativa en su vida diaria; más que una fobia específica al color amarillo se trataría de una superstición, una creencia irracional de amplia base cultural puesto que en algunas sociedades se asocia este color con la mala suerte.

Las causas

Esta creencia parece tener su explicación en una leyenda muy extendida en el mundo occidental relacionada con el teatro. Se cuenta que el famoso dramaturgo francés Molière falleció presentando su obra “El enfermo imaginario” (1673) mientras iba vestido con prendas de color amarillo. Desde entonces, se asocia a este color con la mala suerte, en especial vestir de amarillo. En el modelo cognitivo-conductual se sostiene que el desarrollo y mantenimiento de ciertas fobias se da por condicionamiento clásico. En el caso de la Xantofobia, el miedo al color amarillo se daría al asociar este color con otro estímulo aversivo, como debieron hacer los contemporáneos de Molière al relacionar vestir de amarillo con la muerte del dramaturgo.

La fobia se reforzaría mediante condicionamiento operante, puesto que quienes evitaran llevar amarillo, al considerar que no tenían mala suerte, lo atribuirían a evitar usar ese color y, consecuentemente, evitarían todavía más llevar prendas amarillas. Si bien en pleno siglo XXI esta superstición debería estar más que superada, lo cierto es que se ha ido transmitiendo de generación en generación y, si bien la Xantofobia en concreto no es común sí que lo es la superstición de que el amarillo trae mala suerte. Los miedos pueden aprenderse mediante aprendizaje vicario, observando la reacción de otras personas ante ciertos estímulos. Puede pasar que si tenemos unos padres que le temen al color amarillo y evitan usarlo, nosotros adquiramos también ese miedo.

Síntomas Síntomas Físicos (Fisiológicos): Aumento del ritmo cardíaco: Palpitaciones intensas. Sudoración excesiva: Temblores o sudor frío. Malestar gastrointestinal: Náuseas, mareos o dolor abdominal. Tensión muscular: Sensación de rigidez en el cuerpo. Dificultad para respirar: Sensación de ahogo o falta de aire. Síntomas Psicológicos y Conductuales: Ansiedad intensa: Pánico o miedo extremo al ver el color amarillo; se cree de forma clara que el color provoca mala suerte o es fuente de algún tipo de daño. Evitación: Rechazo absoluto a estar cerca de objetos amarillos; la persona evitara utilizar prendas de ese color sobre todo ante situaciones en las que necesite buena suerte como una entrevista de trabajo, una primera cita o el examen de la universidad. Pensamientos irracionales: Creencias ligadas a menudo a la superstición de que el amarillo trae mala suerte; una persona con Xantofobia piensa que ver un coche de color amarillo mientras va en su vehículo aumenta las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico.

Estrategias de afrontamiento Terapia cognitivo-conductual: Es el tratamiento de elección. Ayuda al paciente a comprender la raíz del miedo y a modificar los pensamientos distorsionados asociados al color amarillo. Técnicas de Exposición Controlada (o Desensibilización Sistemática): Consiste en exponer al paciente al color amarillo de manera gradual y controlada (primero imaginarlo, luego verlo en fotos, y finalmente objetos reales) hasta que la respuesta de miedo desaparezca. Reestructuración Cognitiva: Esta técnica busca combatir las ideas irracionales y catastróficas que la persona tiene sobre el color, a menudo vinculadas a la mala suerte o el peligro. Técnicas de Relajación: Entrenamiento en respiración profunda o relajación muscular progresiva para manejar los síntomas físicos de ansiedad cuando se enfrenta al estímulo fóbico. Grupos de autoayuda: Proporcionan un espacio para intercambiar experiencias y estrategias de afrontamiento. Ayuda profesional: Busca ayuda de un profesional de salud mental cuando los síntomas de la ansiedad te impidan tener una vida normal.

Para cualquier consulta sobre la Xantofobia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

Luz Milagros Moreno es terapeuta ocupacional en Badajoz