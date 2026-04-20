Previsión meteorológica
Adiós al fresco en Extremadura: el calor sube otro peldaño y deja máximas de 32 grados
El ascenso térmico consolida el giro de abril y deja una jornada más cálida que la de comienzos de la semana pasada en toda la región
Extremadura terminó la semana del 13 al 19 de abril con temperaturas casi veraniegas e inicia esta manteniendo el ascenso térmico. Así, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes, 20 de abril, se caracteriza por un aumento del calor, con nubes altas y de evolución diurnas en el cielo. De hecho, los termómetros alcanzan los 32 grados en Badajoz y los 29 en Cáceres, con mínimas de 12 grados en ambas capitales. El viento sopla flojo, de componente sur o variable.
Del frío al calor sin transición
El contraste con los primeros días de la semana resulta claro. El lunes 13 de abril, la región arrancaba con ambiente más fresco, máximas de 20 grados en Badajoz y 17 en Cáceres, además de nubosidad e incluso nieve en zonas altas del norte. Una semana después, la capital pacense gana 12 grados y la cacereña suma otros 12, lo que deja una imagen muy distinta a la de hace solo siete días.
La subida también se aprecia si se compara con el tramo central de esta misma semana. El miércoles 15, la Aemet situaba las máximas en 24 grados en Badajoz y 22 en Cáceres. El jueves 16, ese ascenso seguía avanzando, con 28 grados en Badajoz y 26 en Cáceres. Hoy, por tanto, el calor sigue escalando y vuelve a empujar los termómetros varios grados por encima de esos registros.
Por su parte, Meteored coincide en ese escenario de temperaturas elevadas para este lunes. La plataforma prevé en Badajoz una máxima de 30 grados y una mínima de 13, con ambiente estable y calima con cielo despejado. En Cáceres, su pronóstico apunta a 27 grados de máxima y 12 de mínima, también con tiempo tranquilo y valores claramente primaverales.
Las temperaturas a lo largo de esta semana
Pero esta tónica de ascenso de las temperaturas se prolonga a lo largo de esta semana, aunque de forma moderada, ya que tanto el martes como el miércoles los termómetros descienden ligeramente, para volver a subir el jueves y aflojar el viernes, día que aumenta las posibilidades de chubascos por la tarde.
No obstante, en Badajoz, la máxima pasa de 30 °C hoy a 27 °C el martes, 26 °C el miércoles y jueves, y 25 °C el viernes. Las mínimas bajan de 15 °C a valores de entre 11 y 13 °C a partir de mitad de semana.
En Cáceres, la evolución también va a la baja tras el pico de hoy: 29 °C este lunes, 25 °C martes y miércoles, 27 °C jueves y 24 °C viernes. Las mínimas se mueven entre 15 °C hoy y 11-13 °C en los días siguientes.
En Plasencia, la previsión marca 28 °C hoy, 25 °C martes y miércoles, una nueva subida hasta 28 °C el jueves y un descenso a 25 °C el viernes. Las mínimas quedan entre 10 y 13 °C.
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