Ángel Pelayo Gordillo, diputado de Vox, volverá al Senado tras el pacto de gobierno en Extremadura: "Allí hago mucha falta"

El diputado extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo volverá a ocupar escaño en el Senado en virtud del pacto de gobierno suscrito con el PP para la investidura de María Guardiola. Gordillo, que ya fue senador por designación autonómica en la anterior legislatura, podrá acceder a la Cámara Alta una vez que Laureano León (PP) confirme su renuncia y el pleno de la Asamblea ratifique el nuevo nombramiento.

"Esto no se trata de un quítese usted para ponerme yo, se trata simplemente de que hace falta que el grupo de Vox en el Senado esté reforzado y yo voy a ir allí a trabajar mucho, al igual que en la etapa anterior", ha asegurado Gordillo este lunes a preguntas de los medios. El diputado considera que su presencia en la Cámara Alta "hace mucha falta" para reforzar la labor que realizan sus compañeros de partido Paloma Gómez y Fernando Cabonell.

De tres a dos parlamentarios

"La intensidad de trabajo del Senado ahora mismo la conocen perfectamente. El partido ha considerado que mi trabajo allí era necesario y supongo que será por eso por lo que ha decidido que yo vuelva allí", ha considerado.

La demora del pacto para la investidura de María Guardiola impidió a Vox revalidar la cesión del sillón que se acordó en el año 2023, de forma el partido de Santiago Abascal ha pasado de tres a dos representantes en este órgano.

Designación autonómica

El Senado tiene 208 senadores elegidos por los ciudadanos en las elecciones generales y otros 57 de designación autonómica, que eligen los parlamentos de las comunidades tras la celebración de los comicios autonómicos. Extremadura elige dos, que en base al resultado del pasado 21 de diciembre corresponden a PP y PSOE: son Laureano León por el PP y Manuel Borrego por el PSOE, cuyo nombramiento se ratificó en febrero mediante un pleno exprés.

Vox subrayó entonces que "les habría encantado" mantener este cargo, que consideran relevante tanto por la proyección institucional que ofrece como por el trabajo político del grupo. La formación defendía además la continuidad de Ángel Pelayo Gordillo, que no solo ha ejercido como representante autonómico de Extremadura, sino que había asumido funciones de coordinación interna y apoyo al trabajo parlamentario. De hecho, fue Pelayo Gordillo el encargado de preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando compareció por el caso Koldo.

Compatibilización de cargos

El Reglamento de la Asamblea recoge que para ser designado senador autonómico es necesario contar con acta de diputado en la Asamblea, aunque una vez adquirida la condición de senador ambas responsabilidades son compatibles. No obstante, esta compatibilidad suele estar condicionada por los códigos internos de los partidos y, en este caso, solo el PSOE ha anunciado que Borrego dejará su escaño autonómico tras tomar posesión como senador.

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En la anterior legislatura, Pelayo Gordillo también compaginó su labor de senador y diputado autonómico, y por el momento Vox tampoco confirma si Óscar Fernández Calle renunciará al acta de diputado tras tomar posesión como vicepresidente de la Junta de Extremadura.