El Instituto de Consumo de Extremadura alerta de fraudes durante la declaración de la renta

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) alerta del aumento de posibles intentos de fraude coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta y pide a los contribuyentes que extremen la precaución ante mensajes SMS, correos electrónicos o llamadas telefónicas que prometen devoluciones inmediatas o solicitan información personal o bancaria. La advertencia llega en plena campaña del IRPF, abierta desde el 8 de abril y con plazo hasta el 30 de junio, en una comunidad en la que 581.744 contribuyentes están llamados a presentar su declaración.

El organismo recuerda que la Agencia Tributaria no pide nunca datos confidenciales por estos medios ni remite enlaces para introducir información sensible. Por ello, recomienda no acceder a enlaces incluidos en comunicaciones sospechosas y utilizar únicamente las páginas web y aplicaciones oficiales de la Administración.

Además, aconseja que, ante cualquier duda, se contacte directamente con la Agencia Tributaria, se acuda a una oficina pública de asesoramiento o se recurra a asesorías o gestorías profesionales con trayectoria acreditada. La recomendación cobra especial importancia en una campaña con un alto volumen de movimientos en Extremadura, donde Hacienda prevé 162.519 declaraciones a pagar, 353.754 a devolver y 65.471 negativas o de cuota cero.

Mensajes sospechosos y revisión del borrador

El INCOEX insiste en que la campaña de la renta suele coincidir con un repunte de los intentos de engaño dirigidos a contribuyentes que esperan una devolución o necesitan completar trámites en poco tiempo. Por eso, subraya la importancia de desconfiar de cualquier comunicación no verificada que solicite datos personales o bancarios.

El instituto también señala que revisar con atención el borrador de la declaración y comprobar que todos los datos son correctos ayuda a evitar errores, posibles sanciones e incluso puede suponer un ahorro importante para el contribuyente. Ese consejo no es menor en una campaña en la que la Agencia Tributaria calcula para Extremadura un saldo neto de 159 millones de euros, resultado de los 386 millones previstos a ingresar frente a los 227 millones a devolver.

La Junta recuerda así que la cautela frente al fraude debe ir acompañada de una revisión pausada de la declaración. En muchos casos, el deseo de confirmar rápido un borrador o de acelerar una devolución puede jugar a favor de los intentos de estafa. De ahí que el INCOEX insista en no dejarse llevar por mensajes urgentes ni por supuestas comunicaciones oficiales que apelan a devoluciones inmediatas.

Deducciones autonómicas en Extremadura

El Instituto de Consumo recuerda además que existen 19 deducciones autonómicas para las personas contribuyentes con residencia fiscal en Extremadura durante 2025, de las que seis son nuevas en esta campaña.

Entre ellas figuran las dirigidas a arrendadores de viviendas vacías, que podrán aplicar una reducción del 100% del rendimiento neto del alquiler hasta un máximo de 1.200 euros, así como incentivos para rehabilitar viviendas rurales destinadas al alquiler o a vivienda habitual.

También se podrá aplicar la deducción del 50%, que puede llegar al 75%, para jóvenes menores de 36 años que trasladen su residencia habitual a Extremadura, además de una rebaja del 20% de las cantidades donadas a entidades culturales, artísticas y para patrocinio de deportistas, con un máximo de 500 euros anuales por contribuyente.

A estas medidas se suman dos deducciones vinculadas a los enfermos de ELA, una para compensar las posibles subvenciones o ayudas recibidas en la región y otra con una rebaja de 2.000 euros para las personas diagnosticadas o para sus familiares directos.

El bloque de beneficios fiscales incluye también ventajas para familias y personas con cargas, con deducciones por partos múltiples, acogimiento de menores, cuidado de familiares con discapacidad, gastos de material escolar, atención a hijos menores de 14 años y medidas específicas para personas viudas.

La importancia de revisar bien el borrador se refuerza este año además por el sistema de avisos preventivos desplegado por la Agencia Tributaria. Esas alertas se mostrarán en distintas fases del proceso y, en algunos casos, servirán para advertir al contribuyente de que podría estar dejando sin aplicar alguna de las deducciones autonómicas a las que tiene derecho.

Atención gratuita desde junio

El organismo recuerda que la presentación de la declaración cuenta con asistencia completamente gratuita por parte de la Agencia Tributaria a través de distintos servicios públicos. La atención presencial comenzará el 1 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo.

En Extremadura habrá tres sedes y 10 técnicos de apoyo para atender a los contribuyentes en Mérida, Cáceres y Badajoz, en horario de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes y con una tarde a la semana, de 15:30 a 18:30 horas.

Como novedad, la sede de Mérida estará ubicada este año en la Escuela de Administración Pública en lugar de la calle Atarazanas.

Antes de esa fase presencial, la campaña ya se desarrolla por internet desde el 8 de abril a través de Renta Web y mantendrá también otros canales de ayuda. La solicitud de cita para el plan telefónico "Le Llamamos" y para la asistencia en pequeños municipios podrá hacerse desde el 29 de abril, mientras que ese servicio arrancará el 6 de mayo. Para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, el plazo concluirá el 25 de junio.

La Agencia Tributaria ha ampliado además este año el servicio Renta Directa, pensado para contribuyentes que no necesitan modificar el borrador, y ha incorporado de forma más visible modalidades de pago como Bizum y tarjeta. En paralelo, la aplicación móvil ha sido rediseñada para simplificar trámites y facilitar tanto la consulta de datos fiscales como el seguimiento de devoluciones.

En términos generales, no estarán obligados a presentar declaración quienes hayan obtenido rentas exclusivas del trabajo de hasta 22.000 euros anuales, aunque ese umbral baja a 15.876 euros en determinados supuestos, como la existencia de más de un pagador. Sí deberán hacerlo, entre otros, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y los trabajadores autónomos.