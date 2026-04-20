Luz verde ambiental para la ampliación de 739 hectáreas de regadío en Saucedilla, Casatejada y Serrejón

La Junta de Extremadura ha dado luz verde ambiental a la ampliación de 739 hectáreas de regadío en Saucedilla, Casatejada y Serrejón, dentro del proyecto promovido por la Comunidad de Regantes Plan de Riego de Valdecañas. La resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), formula una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la modificación de la concesión de agua para riego en estos tres municipios cacereños.

La actuación contempla el aumento de superficie regable y la implantación de cultivos herbáceos y leñosos con riego localizado, además del cambio de uso de distintas parcelas. Todo ello se plantea mediante el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de Valdecañas, del que partirá la toma de agua prevista en el proyecto.

La resolución concluye que no es previsible que la actuación cause efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque ese aval queda condicionado al cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en la propia declaración, en los informes de las administraciones consultadas y en la documentación presentada por los promotores.

Qué cultivos prevé el proyecto

La ampliación del regadío irá acompañada de la introducción de nuevos usos agrícolas en las parcelas afectadas. Entre los cultivos herbáceos previstos figuran maíz, tomate, soja y alfalfa, mientras que entre los leñosos aparecen olivar, almendros y ciruelos.

Ese planteamiento dibuja una actuación que no se limita a sumar hectáreas, sino que reordena parte del aprovechamiento agrario de la zona con una combinación de cultivos de distinta naturaleza y un sistema de riego localizado.

Un visto bueno con condiciones

La DIA favorable no supone una autorización sin límites. La Junta entiende que el proyecto es ambientalmente viable, pero siempre que se respeten de forma estricta todas las condiciones fijadas durante la tramitación.

Ese es el elemento central de la resolución publicada en el DOE: la administración autonómica avala la actuación porque considera que, con las cautelas establecidas, el impacto no será significativo. En caso contrario, el pronunciamiento favorable perdería su base.

Paso clave para los regantes

La resolución supone un avance importante para la Comunidad de Regantes Plan de Riego de Valdecañas, al superar uno de los trámites más sensibles del procedimiento. El proyecto gana así respaldo para seguir adelante en una zona donde el regadío tiene un peso creciente en la actividad agraria.

Con este pronunciamiento, Saucedilla, Casatejada y Serrejón se sitúan como los municipios directamente afectados por una ampliación que puede reforzar la capacidad productiva del entorno, aunque su desarrollo definitivo quedará ligado al cumplimiento de todas las exigencias ambientales impuestas por la Junta.