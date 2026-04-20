El móvil como herramienta de transformación socio-cultural

Estamos acostumbrado a escuchar noticias sobre los problemas del uso de la tecnología, especialmente el móvil, como son las estafas, las llamadas y mensajes maliciosos, los bulos, las extorsiones, pero hay otra forma de usar el móvil para ayudar, asesorar, acompañar, informar y educar. Este año 2026 ha sido declarado como el Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Digital, una iniciativa que pone el foco en la importancia de formar a la ciudadanía en el uso responsable, seguro y participativo de la tecnología en la vida cotidiana.

En este contexto, la Asociación Objetivos ha puesto en marcha una serie de proyectos formativos y comunitarios que utilizan el teléfono móvil como una herramienta de transformación socio-cultural orientada al bien común, facilitando el acceso a la información, la participación social y la educación digital a través de canales accesibles como WhatsApp, grupos de Facebook, paginas web, videos en youtube, podcasts en plataformas digitales.

Los proyectos se enmarcan en la iniciativa denominada Centro Extremeño del Bien Común, orientado a proyectos que fomenten el uso responsable, ético y positivo de la tecnología, la participación ciudadana, la formación en competencias digitales y el fortalecimiento de una ciudadanía más informada, crítica y comprometida con su entorno.

Entre las iniciativas impulsadas destaca la creación del primer carnet acreditativo para madres y padres de futbolistas, vinculado a la Primera Escuela de Madres y Padres de Futbolistas, un espacio formativo destinado a acompañar a las familias en el desarrollo educativo y personal de sus hijos e hijas a través del deporte.

Asimismo, la asociación ha desarrollado la Red Extremeña de Agentes Locales de Ciberseguridad, orientada a promover el uso seguro de internet y prevenir riesgos digitales en el entorno comunitario, especialmente entre menores y jóvenes.

A estas iniciativas se suma la puesta en marcha de la Red Española de Embajadores y Embajadoras de las Escuelas Viajeras de Navas del Madroño, que tiene como objetivo fomentar la participación educativa, el intercambio cultural y el compromiso social entre jóvenes de distintos territorios.

Todos estos proyectos se articulan mediante el uso de herramientas digitales de comunicación que permiten ofrecer formación continua, difundir contenidos educativos y fortalecer redes de colaboración a través de los canales vinculados a Historias de Igualdad, Pueblos con Memoria y Quiero Ser Cooperante.

Con estas actuaciones, la Asociación Objetivos apuesta por el uso del móvil no solo como un dispositivo tecnológico, sino como un instrumento al servicio de la formación, la participación ciudadana y el desarrollo comunitario en entornos locales.

Otra de las iniciativas desarrolladas es el uso del teléfono móvil como herramienta de seguimiento y gestión de una planta agrovoltaica en el marco del proyecto europeo Agrovoltep.

Este proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad de un modelo innovador que combina, en un mismo espacio, la producción de energía solar y la producción agrícola, aprovechando el suelo situado bajo las instalaciones fotovoltaicas.

En este contexto, se están desarrollando experiencias piloto en las que, bajo pequeñas plantas solares, se cultivan productos agrícolas tanto permanentes como de temporada, así como nuevas especies en fase de experimentación, como la pitaya. Este enfoque permite analizar cómo la generación de energía puede convivir con la actividad agrícola de forma sostenible y eficiente.

El proyecto Agrovoltep se desarrolla en el espacio transfronterizo entre Extremadura y el Alentejo portugués (Évora), dentro del programa europeo de cooperación Interreg, y busca impulsar modelos productivos más sostenibles, mejorar las políticas públicas y generar conocimiento técnico en torno a la agrovoltaica.

¿Qué es el bien común y para qué sirve?

El concepto de bien común hace referencia a aquellas condiciones sociales, educativas y culturales que permiten a las personas desarrollarse plenamente y convivir en comunidad.

No se trata solo de beneficios individuales, sino de construir entornos más justos, inclusivos y participativos. En este sentido, el Centro Extremeño del Bien Común trabaja para: Facilitar el acceso a la educación y la información

y la información Fomentar la participación ciudadana

la participación ciudadana Promover valores como la igualdad, la cooperación y la convivencia

Reducir brechas digitales y sociales



La clave de su enfoque está en algo cotidiano: el teléfono móvil como herramienta accesible para todos.

Santos Jorna, director del Centro Extremeño del Bien Común, afirma que: “la tecnología no es el problema, sino la oportunidad: el reto está en orientarla hacia el bien común, para que sirva para educar, conectar y mejorar la vida de las personas. El móvil se ha convertido en una parte inseparable de nuestra existencia, nos acompaña a todos lados, por eso ahí deben de estar herramientas para ayudarnos a transformar en positivo nuestra vida y la de otras personas,en las que podamos influir”.

En esa línea, la Asociación Objetivos ha puesto en marcha una serie de proyectos sociales y educativos destinados a promover la formación, la protección y la participación comunitaria a través de canales accesibles como WhatsApp, grupos de Facebook y páginas web.

Estos programas, estructurados como redes de aprendizaje y apoyo, tienen como nexo común el uso del teléfono móvil como herramienta de transformación social y cultural, desde el acompañamiento familiar hasta la alfabetización digital y la prevención de riesgos en internet.

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Presentación de la Escuela de Madres y Padres de Futbolistas de Extremadura. / EL PERIÓDICO

📌 Escuela de Madres y Padres de Futbolistas

La Escuela de Madres y Padres de Futbolistas es un programa pionero en la región que busca fortalecer el entorno educativo y afectivo de las familias vinculadas al deporte base, especialmente en el fútbol federado. La iniciativa parte de la premisa de que “el fútbol empieza en casa” y propone una formación que combina educación en valores, habilidades de acompañamiento y estrategias para actuar con respeto dentro y fuera del campo. Durante el año 2025 unas 150 familias se formaron con elmaterial educativo de la esta escuela y en año 2026 se prevé ampliar este proyecto a más familias extremeñas.

El proyecto organizado por la Asociación Objetivos, cuenta con la colaboración de la Federación Extemeña de futbol, la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura y de la Diputacion Provincial de Cáceres.

A través de esta escuela, las familias pueden acceder a: Mensajes semanales con consejos prácticos para acompañar el desarrollo deportivo y personal de sus hijos e hijas.

con consejos prácticos para acompañar el desarrollo deportivo y personal de sus hijos e hijas. Campañas mensuales que promueven hábitos positivos y comportamientos respetuosos en los entornos deportivos.

que promueven en los entornos deportivos. Un Decálogo de Compromisos que establece pautas de conducta para madres y padres en eventos deportivos.

que establece en eventos deportivos. Ejemplos y buenas prácticas de otras escuelas y clubes , para fomentar una cultura de juego limpio y bienestar familiar.

, para fomentar una cultura de juego limpio y bienestar familiar.

El programa también cuenta con una comunidad activa que se apoya y comparte recursos, y ofrece certificación gratuita para quienes completen el proceso formativo.

Este enfoque permite que las familias, partidas de su experiencia cotidiana, utilicen su móvil como canal de aprendizaje, reflexión y comunicación comunitaria, contribuyendo así a transformar el entorno social y cultural del deporte juvenil.

Fernando Ayala y Santos Jorna durante una jornada sobre la historia del fútbol femenino. / EL PERIÓDICO

Santos Jorna, director del Centro Extremeño del Bien Común, asegura que “el fútbol base es una escuela de vida, donde las familias tienen un papel clave en la transmisión de valores como el respeto, el esfuerzo y el compañerismo dentro y fuera del campo, enseñar usando tecnologia, es imprescindible para que los mensajes lleguen y calen”.

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Sigue en podcast a la Escuela de Madres y Padres.

📌 Red Extremeña de Agentes Locales de Ciberseguridad

Dentro del proyecto Extremadura Cibersegura, impulsado por la Asociación Objetivos y la Universidad de Extremadura con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se ha creado la Red Extremeña de Agentes Locales de Ciberseguridad, que cuenta con la colaboración de la Federación Extremeña de Muncipios y provincias( Fempex)

Este programa responde a la idea de que la seguridad digital no es solo tecnológica, sino también social: que todos, desde pequeños comercios y centros educativos hasta familias y mayores, necesitan adquirir hábitos seguros en el uso de internet y aplicaciones móviles.

Los agentes locales forman y capacitan a personas de distintos municipios para que se conviertan en referentes y multiplicadores en materia de ciberseguridad en sus propias comunidades. Sus funciones incluyen: Formación y capacitación especializada en riesgos digitales comunes, desde fraudes en línea y phishing hasta suplantaciones de identidad y malware, con un lenguaje comprensible para todos.

en riesgos digitales comunes, desde fraudes en línea y phishing hasta suplantaciones de identidad y malware, con un lenguaje comprensible para todos. Difusión y educación local mediante charlas, talleres y actividades divulgativas.

mediante charlas, talleres y actividades divulgativas. Detección temprana de incidentes y orientación a ciudadanos, asociaciones y pequeños comercios para prevenir problemas antes de que se agraven.

de incidentes y orientación a ciudadanos, asociaciones y pequeños comercios para prevenir problemas antes de que se agraven. Colaboración en red con otros agentes , creando un ecosistema regional de prevención y respuesta colectiva.

, creando un ecosistema regional de prevención y respuesta colectiva.

Además, el proyecto ofrece recursos como videoteca temática y podcasts para que el conocimiento esté disponible fácilmente desde dispositivos móviles, contribuyendo a que la ciudadanía gestione su presencia digital de forma más segura y consciente.

Santos Jorna explica que “hoy más que nunca necesitamos utilizar la propia tecnología para protegernos de ella, desarrollando hábitos de ciberseguridad que nos permitan vivir y participar en el entorno digital con confianza y seguridad”.

Toda la info en este link www.extremaduracibersegura.com

Únete en este enlace a su canal de Whatsapp

Escucha su podcast Extremadura Cibersegura

Santos Jorna, con el alcalde de Navas del Madroño presenta el proyecto de Embajadores de Escuelas Viajeras. / EL PERIÓDICO

📌El centro Nacional de las Escuelas Viajeras de Navas del Madroño y su Red de Embajadores/as

Las Escuelas Viajeras, con sede en Navas del Madroño, se inspiran en el legado histórico de las Misiones Pedagógicas de la Segunda República Española (1931-1936) y buscan revitalizar su impacto a través de una plataforma educativa digital de vanguardia que ofrece recursos multimedia sobre historia, pedagogía y cultura. Es un proyecto del Ayuntamiento de Navas del Madroño que cuenta con la colaboración de la Asociación Objetivos y la financiación del Minsiterio para la Transición ecológica y el reto demográfico.

La plataforma: Ofrece una escuela virtual accesible gratuitamente, con cursos estructurados en módulos que incluyen entrevistas, audios, podcasts y actividades interactivas centradas en valores como la sostenibilidad ambiental e igualdad de género.

Forma una Red Nacional de Embajadores y Embajadoras , un colectivo de aprendices certificados que comparten los valores de la educación itinerante y la transformación social, llevando su experiencia educativa a comunidades de toda España.

, un colectivo de aprendices certificados que comparten los valores de la educación itinerante y la transformación social, llevando su experiencia educativa a comunidades de toda España. Facilita el acceso universal a la educación mediante una plataforma adaptable a distintos perfiles, edades y contextos, promoviendo la reflexión sobre la importancia de la educación en la transformación cultural.



Al articular la escuela virtual con una red activa de embajadores/as, el proyecto transforma el móvil y otras tecnologías en herramientas para difundir conocimiento, conectar educadores y participantes, y construir comunidad más allá de las fronteras físicas.

ENLACE A LA WEB www.escuelasviajeras.com

El Centro Nacional de Escuelas Viajeras. / EL PERIÓDICO

ENLACE AL CANAL DE WATHSAPP https://bit.ly/escuelasviajeras

Escucha el podcast Escuelas Viajeras

Agrovoltep. / EL PERIÓDICO

🌱 Innovación rural: el proyecto Agrovoltep

La tecnología también llega al ámbito rural a través del proyecto europeo Agrovoltep, desarrollado en Extremadura y Évora (Portugal).

La iniciativa combina energía solar y agricultura mediante sistemas agrovoltaicos, permitiendo: Cultivar bajo instalaciones fotovoltaicas

Experimentar con nuevos cultivos como la pitaya

Controlar procesos agrícolas mediante el móvil



Se trata de un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede contribuir al desarrollo sostenible y al aprovechamiento eficiente del territorio.Además, incorpora el uso del móvil como herramienta de acceso a la información, seguimiento de cultivos y participación en el proyecto, acercando la innovación tecnológica a la ciudadanía y facilitando su implicación en procesos de transición energética y desarrollo rural

PAGINA WEB. https://www.agrovoltep.eu/es

Vídeo del proyecto piloto.

📲 Canales digitales con impacto social

Todos estos proyectos se apoyan en una red de comunicación digital accesible:

Historias de Igualdad. / EL PERIÓDICO

🟣 Historias de Igualdad

Este canal nace para compartir historias reales de superación, lucha y compromiso por la igualdad de oportunidades. Aquí encontrarás personas que han transformado dificultades en fuerza y que trabajan cada día por una sociedad más justa.

📚 En este canal podrás descubrir:

🎥 Videos inspiradores

🎙️ Podcasts con voces que promueven el cambio

📄 Documentos y recursos sobre igualdad

💬 Testimonios que nos invitan a reflexionar y actuar

✨ Porque cada historia cuenta y cada paso hacia la igualdad importa.

Difusión de relatos que visibilizan la lucha por la igualdad en entornos rurales.

Canal de whatsapp https://bit.ly/HISTORIASDEIGUALDAD

Documental El Fútbol Femenino. / EL PERIÓDICO

🟤 Pueblos con Memoria

Este canal nace con un objetivo claro: preservar y dar valor a la memoria de nuestros pueblos y de las personas que forman parte de su historia.

Aquí compartiremos historias, documentos, fotografías, tradiciones, acontecimientos y testimonios que ayudan a registrar y conservar el patrimonio cultural, social y humano de nuestras comunidades.

🏛️ Historia local

📷 Fotografías y recuerdos

📜 Documentos y testimonios

🎭 Cultura y tradiciones

⚽ Vida social y deportiva de nuestros pueblos

Queremos catalogar y difundir todo aquello que forma parte de la memoria colectiva, para que no se pierda con el paso del tiempo y pueda seguir inspirando a las generaciones futuras.

🌱 Porque un pueblo con memoria es un pueblo con identidad, raíces y futuro.

Pueblos con memoria. / EL PERIÓDICO

Canal de whatsapp https://bit.ly/PUEBLOSCONMEMORIA

🔵 Ser Cooperante

Escuela digital que acerca la cooperación internacional mediante podcasts, historias de vida y acciones educativas.

Estos canales convierten el móvil en una ventana a la educación, la cultura y la participación social.

📱 Tecnología al servicio del bien común

Estos programas de la Asociación Objetivos comparten una visión integrada:

👉 que el uso inteligente, formativo y responsable del móvil y de las plataformas digitales puede ser una herramienta de transformación socio-cultural.

👉 que la tecnología no es solo un medio de entretenimiento, sino un canal para aprender, participar, conectarse y fortalecer comunidades.

👉 que proyectos educativos y sociales pueden aprovechar los grupos de WhatsApp, las páginas web especializadas y los recursos multimedia para fortalecer vínculos, compartir conocimientos, prevenir riesgos y fomentar ciudadanía digital responsable.

Cuadro resumen

Webs

Agrovoltep | Padres y Madres de Futbolistas | Escuelas Viajeras | Extremadura Cibersegura

Canales de Whatsapps

Padres y Madres de Futbolistas | Escuelas Viajeras | Extremadura Cibersegura | Historias de Igualdad | Pueblos con Memoria

Podcast

Extremadura Cibersegura | Escuela de Madres y Padres de Futbolistas | Escuelas Viajeras