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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Extremadura marca el paso: de investidura fallida a modelo de pacto
Los precedentes del Congreso y las comunidades muestran que una candidatura frustrada no conduce por sí sola a nuevas elecciones
El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
La electrificación entre Talayuela y Plasencia ya ha sido adjudicada, pero la nueva estación de Plasencia sigue en fase de estudio y Fuentidueñas continúa pendiente de un impulso público capaz de convertir el ferrocarril en una palanca real de industria, turismo y empleo
Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
Desde su remodelación en 2011, la plaza Mayor de Cáceres se ha convertido en un espacio multifuncional con zonas diferenciadas: plaza de verano, de invierno y el Foro de la Música
Conatos y logística: las funciones de los grupos voluntarios contra incendios forestales que se crearán en Extremadura
La Junta prevé que el decreto entre en vigor en mayo y permita a ayuntamientos y mancomunidades crear equipos de apoyo al Infoex
El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
Las obras de mejora en el complejo San Francisco se han visto interrumpidas por el descubrimiento de restos, lo que ha provocado escasez de plazas de aparcamiento y complicaciones de tráfico en la ciudad
- El estudio del AVE Madrid-Lisboa genera malestar en Cáceres por dejar fuera a Plasencia y Mérida del recorrido ferroviario
- La nueva hamburguesería que abre terraza a la luz de las velas en Cáceres: una nueva etapa para Alberto y Mar tras 16 años en hostelería
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Mérida idea una fórmula para que vestirse de romano en Emerita Lvdica sea más fácil y barato
- El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura
- 12 plantas, forma de estrella y gigante de ladrillo: la joya que diseñó para Cáceres el arquitecto Tomás Civantos
- Cierra el Mesón de Pepa de la calle Londres de Cáceres
- El XIX Concurso Anual de Cocido Extremeño se celebra en Montemolín