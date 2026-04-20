Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de abril

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Los precedentes del Congreso y las comunidades muestran que una candidatura frustrada no conduce por sí sola a nuevas elecciones

La electrificación entre Talayuela y Plasencia ya ha sido adjudicada, pero la nueva estación de Plasencia sigue en fase de estudio y Fuentidueñas continúa pendiente de un impulso público capaz de convertir el ferrocarril en una palanca real de industria, turismo y empleo

Desde su remodelación en 2011, la plaza Mayor de Cáceres se ha convertido en un espacio multifuncional con zonas diferenciadas: plaza de verano, de invierno y el Foro de la Música

La Junta prevé que el decreto entre en vigor en mayo y permita a ayuntamientos y mancomunidades crear equipos de apoyo al Infoex

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