Planas avisa a Extremadura de que "no le temblará el pulso" si Vox vulnera la legislación agraria o ambiental

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lanzado una seria advertencia al futuro Ejecutivo extremeño, en el que Vox asumirá la cartera de Agricultura, al asegurar que el Gobierno central intervendrá si se incumple la normativa agraria o ambiental vigente. El titular del ramo dejó claro este lunes en Sevilla que “no le temblará el pulso” si la nueva Junta de Extremadura se salta la legislación europea o española en materias sensibles para el campo y el medio ambiente.

Precedente

Durante una rueda de prensa, Planas evocó lo sucedido en mayo de 2023 en Castilla y León, cuando el Ejecutivo autonómico de PP y Vox aprobó una flexibilización de los controles sanitarios sobre la tuberculosis bovina. El ministro subrayó que entonces el Gobierno actuó de manera “inmediata y ejecutiva” para suspender una norma que, a su juicio, alteraba las reglas españolas y europeas de sanidad animal, y advirtió de que volverá a hacerlo si se repite una situación similar en Extremadura.

Pese al tono firme de su mensaje, el ministro confió en no tener que llegar a ese escenario en la comunidad extremeña. Planas expresó su deseo de que el nuevo gobierno regional “no haga ninguna broma ni experimento al respecto” y respete escrupulosamente el marco legal que regula la actividad agraria y la protección ambiental.

Sin excepciones territoriales

En ese sentido, insistió en que el cumplimiento de la legislación no admite interpretaciones partidistas ni excepciones territoriales. El ministro advirtió de que el derecho europeo es “innegociable”, del mismo modo que lo es la legislación española en vigor, y garantizó que todas las normas se aplicarán también en Extremadura con el mismo rigor que en cualquier otro territorio.

“Profunda injusticia”

Planas fue más allá del plano estrictamente jurídico y situó el debate en una dimensión política y económica de mayor alcance, coincidiendo además con el 40 aniversario de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea. Según defendió, el acuerdo de gobierno en Extremadura supone una “profunda injusticia” hacia un proceso de integración europea que ha sido decisivo para modernizar el sector agroalimentario español y consolidarlo como una potencia exportadora y de renta agraria dentro de la Unión Europea.

El ministro cerró su intervención con un reproche directo a los partidos firmantes del pacto en Extremadura, al considerar que el contenido de ese acuerdo tiene un alto valor político y simbólico. “Que se suscriban estos documentos es significativo por parte de los partidos”, remachó Luis Planas, dejando entrever la preocupación del Gobierno por el rumbo que pueda tomar la política agraria extremeña en esta nueva etapa.