PSOE y Unidas ven a Guardiola "sola con Vox" en la defensa de un pacto que el PP agita en Andalucía

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha asegurado este lunes que María Guardiola "se ha quedado sola con Vox" en la defensa de un acuerdo que es "ilegal e imposible", además de "xenófobo, racista y fascista". "No responde a ninguno de los problemas que tienen los extremeños y las extremeñas", ha afirmado Álvarez tras recordar las críticas que el documento ha recibido de las propias filas del PP.

Según el PSOE, el acuerdo suscrito es una exhibición de cómo Vox "dobla el brazo a la señora Guardiola", en palabras "cargadas de soberbia, chulería y naftalina". Desde Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso han coincidido en destacar que medidas incluidas en el pacto, como la "prioridad nacional", son ilegales, mientras que Juanma Moreno lo ha puesto como ejemplo de lo que no debe suceder en Andalucía.

La Consejería de Desregulación

Álvarez ha considerado vergonzoso que el nuevo gobierno extremeño "esté en la opinión pública por la creación de la Consejería de Desregularización", un departamento que según advierte "lo único que pretende es destruir". Afirma además que está inspirado en "dos personajes" como son como el presidente argentino, Javier Milei, y el magnate Elon Musk cuando formó parte brevemente del Gobierno de Donald Trump.

Para la portavoz del PSOE, todo ello pone de manifiesto que María Guardiola "pasó en su primera legislatura por renunciar a sus principios" y da un paso más en esta segunda "dejándose humillar". Tras insistir en que el nuevo Gobierno de Extremadura "nace muerto" y no logrará dar estabilidad a la legislatura, justo lo contrario de lo que buscaba Guardiola con su "caprichoso" adelanto electoral, ha dicho que frente a todo ello estará un PSOE extremeño "más fuerte, más unido" para volver a llevar a la región a "la senda del progreso".

Acuerdo inconstitucional

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también se ha referido este lunes al acuerdo de gobierno PP-Vox, que ha tildado de "inconstitucional y profundamente racista y clasista".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, atiende a los medios, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

De Miguel se ha mostrado sorprendida por la actitud de María Guardiola, que "se mantiene muda desde que, con la mandíbula apretada, anunció que llegaba a un acuerdo con Vox" con el que demuestra "tener muy pocos escrúpulos, porque es capaz de todo, de saltarse la Constitución y de mostrar un gobierno clasista y racista con tal de seguir sentada en el sillón de presidenta".

Papel mojado

La portavoz de Unidas por Extremadura ha recordado que nuestra región "pierde población todos los años por lo que, lejos de ser un problema, la inmigración es una solución para muchos de nuestros pueblos". A su juicio, con este acuerdo Vox ha impuesto su relato, "da igual las ilegalidades, da igual que no se pueda llevar a cabo, da igual que finalmente quede en papel mojado", ha dicho tras considerar "preocupante y triste" que ahora el PP nacional reniegue de este acuerdo y lo utilice como lema para conseguir revalidar la mayoría absoluta en Andalucía.

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Para Irene de Miguel este acuerdo lo han firmado PP y Vox "mirándose de reojo y con desconfianza lo que nos indica es que no va a durar una legislatura", algo que demuestra ha dicho De Miguel que no será un gobierno estable. "Estoy convencida de que este gobierno no va a durar cuatro años para suerte de todos los extremeños y las extremeñas", ha concluido la portavoz de Unidas por Extremadura.