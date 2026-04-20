La reina Sofía reaparece con una imagen renovada y un guiño a Extremadura en Zarzuela

La reina Sofía ha reaparecido este lunes en el Palacio de la Zarzuela con una imagen distinta, más luminosa, en una mañana de audiencias marcada por el compromiso social y con acento extremeño. La emérita ha recibido a varias entidades vinculadas a la salud y la atención a personas vulnerables, entre ellas 'AFAD Recuerda Extremadura', en una jornada que ha combinado la dimensión institucional de la Corona con una estampa más abierta tras meses de estilismos sobrios.

La madre de Felipe VI ha centrado su agenda en asociaciones relacionadas con el alzhéimer, las lesiones medulares, la salud visual y las adicciones, en una secuencia de encuentros que ha vuelto a situarla en uno de los terrenos donde su figura ha sido más reconocible a lo largo de los años: el respaldo a entidades sociales y sanitarias que sostienen buena parte del acompañamiento diario a pacientes y familias.

Extremadura en Zarzuela

Entre las audiencias del día ha destacado la mantenida con una representación de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias ('AFAD Recuerda Extremadura'), coincidiendo con sus 25 años de trayectoria. La cita ha dado visibilidad nacional a una entidad nacida en el año 2000 para aliviar el impacto del alzhéimer y otras demencias y que ha ido extendiendo su labor con centros terapéuticos en Don Benito, Villanueva de la Serena, Quintana, Talarrubias y Herrera del Duque, con cobertura en comarcas como La Serena, Vegas Altas y La Siberia.

La presencia de la asociación ha dejado el principal guiño regional de la jornada. En una comunidad como Extremadura, donde el peso del envejecimiento y de los cuidados prolongados marca la vida de muchas familias, el trabajo de este tipo de colectivos resulta especialmente relevante. La audiencia en Zarzuela ha servido así como reconocimiento simbólico a una labor silenciosa, cotidiana y sostenida en el tiempo.

AFAD Recuerda Extremadura presta orientación, información y asesoramiento a personas con demencias y a sus familias, además de desarrollar programas de atención individual y grupal, terapias de prevención del deterioro cognitivo, fisioterapia funcional, atención especializada a domicilio, transporte adaptado, cesión de productos de apoyo, formación, investigación, concienciación e iniciativas de voluntariado. Su misión, según resume la propia entidad, pasa por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus cuidadores, ofrecer una atención sociosanitaria especializada e integral y defender sus intereses ante la Administración.

Más allá de la foto, la cita ha proyectado también la realidad de muchas familias extremeñas que conviven con enfermedades neurodegenerativas y dependen no solo de la respuesta sanitaria, sino también del apoyo emocional, la orientación y el acompañamiento que prestan estas asociaciones.

Una agenda volcada en la salud

La mañana de la reina Sofía ha arrancado con una audiencia a una representación de la Asociación Visión y Vida, de la que es presidenta de honor, con motivo de su 70 aniversario de trabajo por la salud visual. Después ha llegado el turno de AFAD Recuerda Extremadura.

A continuación, la emérita se ha reunido con representantes de Proyecto Hombre Granada, que cumple 25 años trabajando para ayudar a personas con adicciones, y también con la Fundación del Lesionado Medular, que le ha presentado su iniciativa "Corazones que ayudan, Personas que Transforman", unos galardones dirigidos a reconocer a entidades y personas que han apoyado de forma continuada su labor.

El hilo conductor de toda la agenda ha sido claro: la salud, los cuidados y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. No ha sido una mañana de grandes gestos políticos ni de mensajes institucionales de relieve, sino una jornada pegada a causas concretas, al trabajo de las asociaciones y al valor de las redes de apoyo.

El gesto de la nueva imagen

Pero la reaparición de la reina Sofía también ha llamado la atención por la imagen elegida. Después de meses en los que sus apariciones públicas habían estado dominadas por tonos negros, blancos o grises, en el contexto del luto por la muerte de su hermana Irene de Grecia, la emérita ha optado esta vez por un conjunto mucho más vivo.

Doña Sofía ha recuperado una blazer azul eléctrico combinada con una blusa estampada en tonos verdes y azules, un estilismo que rompía con la sobriedad reciente y que ha dado a su vuelta a la agenda un aire más primaveral. Ha completado el conjunto con pantalón negro, botines al tono, un broche dorado con forma de flor y varios complementos también dorados.

El cambio no ha pasado desapercibido. En una figura pública tan observada como la suya, la ropa también transmite mensajes, y en esta ocasión la imagen ha acompañado una reaparición que parecía querer marcar un punto de inflexión visual tras cuatro meses de duelo.

El valor de lo social

La jornada ha vuelto a dejar una de las estampas más habituales del papel que la reina Sofía ha desempeñado durante años: la cercanía con organizaciones que trabajan en ámbitos donde la enfermedad, la dependencia o la exclusión obligan a tejer respuestas a largo plazo.

En ese marco, la presencia de AFAD Recuerda Extremadura ha tenido un valor especial. No solo por el reconocimiento a sus 25 años de trabajo, sino porque ha situado a Extremadura en el centro de una agenda dedicada a visibilizar causas sociales de primer orden.

La reina Sofía ha reaparecido, en definitiva, con una imagen renovada, pero también con un mensaje de continuidad en su perfil más social. Y en esa vuelta, Extremadura ha encontrado su espacio propio en una mañana de Zarzuela marcada por los cuidados, la salud y el acompañamiento a las familias.