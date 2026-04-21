El alcalde de Badajoz, sobre el pacto PP-Vox: "Es lo que han querido los extremeños"

No se siente identificado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (PP), con la valoración crítica que ha realizado el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel González (PSOE), sobre el pacto alcanzado entre PP y Vox para el Gobierno de Extremadura. Era previsible, por los partidos a los que pertenecen cada uno de ellos. Gragera ha sido preguntado este martes por qué le parece este acuerdo.

El alcalde pacense aclara que la postura manifestada por Manuel González es como presidente, no como representante de los municipios extremeños, cuyos alcaldes pueden tener otra opinión. De hecho, él la tiene. "Porque la Fempex la conformamos todos". Según Gragera, el pacto alcanzado por el PP y Vox que permitirá investir mañana (esta tarde comienza el pleno de la Asamblea) a María Guardiola como presidenta de la Junta, "es lo que han marcado las urnas: un gobierno liderado por el PP con el apoyo de Vox, es lo que han querido los extremeños, estos resultados son los que son" y para el alcalde de Badajoz suponen "una oportunidad de poner en marcha y retomar proyectos para la ciudad, con ese compromiso que se plasmó en los borradores de los presupuestos de los años 2025 y 2026, que son necesarios".

A partir de ahí, lo que pide es "dejarlos trabajar, que implementen ese programa y esos acuerdos de gobierno y que, por supuesto, que funcione y que la ciudad de Badajoz pueda ver reflejado en ese trabajo diario esos proyectos que estaban encima de la mesa y que esperamos que se materialicen".

Por último, Gragera ha querido públicamente dar "la enhorabuena" a la presidenta -aún en funciones-, con la que ha tenido la oportunidad de hablar. Esta tarde la acompañará en la Asamblea. "Esto es lo que han querido los extremeños y estoy seguro de que va a ser un gobierno que funcione y que va a plasmar en su acción todos los anhelos de la ciudad".