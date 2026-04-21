El alcornoque merece ser árbol emblemático de Extremadura

Como ingeniero forestal, con más de cuarenta años de experiencia en la gestión, conservación y defensa de los montes extremeños, presento esta propuesta formal para que el Alcornoque (Quercus suber) sea declarado árbol emblemático de Extremadura y el corcho, sea reconocido como producto estratégico regional.

'Saca' del corcho. / Santi García

Esta declaración no sería solo un gesto simbólico, sino un acto de justicia ambiental, cultural y económica hacia el árbol que ha dado sombra, sustento e identidad al pueblo extremeño desde hace siglos.

I Argumentos ecológicos y ambientales

El alcornoque es una especie autóctona mediterránea de extraordinaria resistencia y longevidad. Su presencia configura el paisaje más singular de nuestra región: la dehesa extremeña, ese ecosistema único en Europa donde el equilibrio entre hombre y naturaleza ha alcanzado su máxima expresión.

1. Protector del suelo y del agua.

Sus raíces profundas y su densa cubierta vegetal previenen la erosión, fijan el terreno y regulan el régimen hídrico.

2. Sumidero de carbono y refugio de biodiversidad.

Cada alcornoque adulto fija más de 5 toneladas de dióxido de carbono a lo largo de su vida. En sus ramas y en su sombra conviven especies emblemáticas como el ciervo, el corzo, el jabalí, el águila imperial y el buitre negro.

Alcornoques al anochecer. / El Periódico

3. Ecosistema sostenible y renovable

A diferencia de otros aprovechamientos forestales, la extracción del corcho no daña al árbol. Cada nueve años, la ‘saca’ rejuvenece su corteza, simbolizando la perfecta armonía entre producción y conservación.

II Argumentos económicos y sociales

El corcho extremeño constituye una de las principales fuentes de riqueza rural en comarcas como la Sierra de San Pedro, Los Ibores, las Hurdes, Tentudía o Monfragüe. Extremadura produce cerca del 25 % del corcho español, generando miles de jornales y manteniendo vivo el tejido social del campo.

1. Un producto estratégico

El corcho es un material natural, renovable, reciclable y de alto valor añadido, usado no solo en tapones, sino también en aislamiento térmico, aeronáutica, automoción y bioconstrucción.

2. Motor de empleo rural.

Cada campaña de saca moviliza cuadrillas especializadas, muleros, transportistas y fábricas, configurando una cadena de valor que fija población en zonas de alta despoblación.

3. Marca Extremadura.

Así como el vino se asocia a La Rioja y el aceite a Jaén, el corcho debe asociarse inequívocamente a Extremadura, tierra de alcornocales centenarios y de montes que aún huelen a sierra y sudor.

Tapones de corcho. / El Periódico

III Argumentos culturales e identitarios

El alcornoque es más que un árbol: es un símbolo de la identidad extremeña. Desde las sierras de San Pedro hasta las de Gata, el corcho ha estado presente en la literatura, la toponimia y el habla popular: Es el árbol de las campanas del campo, donde resonaban los cencerros y los rezos del gañán; es el árbol del corcho y del coraje, que se abre al hombre sin morir, que se desnuda cada nueve años para seguir viviendo; es el hermano mayor de la encina, pero con alma más sensible, más húmeda, más atlántica; guardián de los montes donde aún se respira el alma antigua de Extremadura.

Por todo ello, su figura debería ocupar el lugar que merece junto a la dehesa, al jamón ibérico de bellota y la Torta del Casar, como uno de los símbolos oficiales de la región.

IV Propuesta concreta

1. Declarar el alcornoque como árbol emblemático de Extremadura, por decreto de la Junta de Extremadura, reconociendo su valor ecológico, económico, social y cultural.

2. Reconocer el corcho como producto estratégico de la economía extremeña, promoviendo una Estrategia Regional del Corcho con los siguientes ejes: fomento de la investigación y la innovación tecnológica; protección fitosanitaria de los alcornocales frente a enfermedades y plagas; impulso a la industria corchera regional; promoción internacional de la marca Corcho de Extremadura.

3. Instituir el Día del alcornoque y del corcho extremeño, cada 15 de junio, coincidiendo con el inicio tradicional de la ‘saca’.

V Conclusión

El alcornoque representa la permanencia frente al olvido, la sostenibilidad frente al abuso, la raíz frente al desarraigo. Declarándolo Árbol Emblemático de Extremadura y al corcho como Producto Estratégico, daremos un paso firme hacia el reconocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural, pero también hacia el futuro sostenible que merece esta tierra.