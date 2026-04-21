En Directo
Pleno en la Asamblea
Directo | Sigue la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta
Guardiola abre un pleno decisivo bajo la presión del pacto con Vox y las dudas sobre su encaje en el PP nacional
María Guardiola afronta este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que debe convertirla en presidenta de la Junta tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La sesión se inicia a las 17.30 horas con la intervención de la candidata popular, en el inicio de un pleno decisivo para desbloquear la gobernabilidad de la comunidad.
El arranque del debate llega, además, marcado por la tensión política que rodea al pacto entre ambas formaciones. Mientras Vox asegura confiar en la “buena fe” de Guardiola para cumplir lo firmado, también deja ver sus recelos hacia la dirección nacional del PP, en un clima de expectativa sobre el alcance real del acuerdo y su estabilidad.
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros