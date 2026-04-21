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Pleno en la Asamblea

Directo | Sigue la comparencia de María Guardiola para su investidura como presidenta de la Junta

Guardiola abre un pleno decisivo bajo la presión del pacto con Vox y las dudas sobre su encaje en el PP nacional

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia el primer discurso de investidura el pasado 3 de marzo.

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia el primer discurso de investidura el pasado 3 de marzo. / Javier Cintas

Carmen Hidalgo Sancho

Rocío Entonado Arias

María Guardiola afronta este martes en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura que debe convertirla en presidenta de la Junta tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox. La sesión se inicia a las 17.30 horas con la intervención de la candidata popular, en el inicio de un pleno decisivo para desbloquear la gobernabilidad de la comunidad.

El arranque del debate llega, además, marcado por la tensión política que rodea al pacto entre ambas formaciones. Mientras Vox asegura confiar en la “buena fe” de Guardiola para cumplir lo firmado, también deja ver sus recelos hacia la dirección nacional del PP, en un clima de expectativa sobre el alcance real del acuerdo y su estabilidad.

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