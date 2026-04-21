Extremadura gestionará 210 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, casi cuatro veces más que el anterior

Extremadura gestionará 210 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, una cuantía que sitúa a la comunidad entre las receptoras del nuevo marco estatal con una asignación claramente superior a la del programa anterior. En el plan precedente, la región contó con 56 millones, por lo que la nueva dotación supone 154 millones más y se acerca a cuadruplicar el importe del periodo anterior.

La aprobación del plan abre una nueva etapa en la política estatal de vivienda con un esquema centrado en tres grandes ejes: construir, rehabilitar y proteger. El objetivo del Ejecutivo es impulsar la vivienda pública y asequible, reforzar la rehabilitación del parque residencial y activar nuevas líneas de ayuda para facilitar el acceso al alquiler y la emancipación, con especial atención a jóvenes, personas vulnerables y otros colectivos con mayores dificultades de acceso.

El nuevo programa cuenta con una inversión global de 7.000 millones de euros para el conjunto del país y, según la información facilitada por el Gobierno, triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas. El modelo de financiación fija que el Estado asumirá el 60% de la inversión y las comunidades autónomas el 40% restante.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido tras el Consejo de Ministros que el plan incorpora garantías para que la financiación pública no termine vinculada a procesos especulativos. En esa línea, el documento establece la protección permanente de las viviendas construidas con fondos del plan, de modo que queden destinadas de forma estable al interés general.

Reparto del presupuesto

El texto aprobado fija una distribución concreta de las prioridades del programa. Al menos el 40% del presupuesto deberá destinarse a aumentar la oferta de vivienda protegida mediante construcción y adquisición; otro 30% irá dirigido a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente; y el 30% restante se reservará para ayudas y actuaciones vinculadas a la emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo económico de acceso a la vivienda y la atención a colectivos y territorios con mayores dificultades.

En el caso extremeño, ese reparto abre margen tanto para nuevas promociones como para actuaciones sobre inmuebles ya existentes. El plan incluye ayudas para obra de mejora, apoyos adicionales para rehabilitación en cascos históricos e incentivos para la movilización de vivienda vacía, además de medidas para ampliar el parque público y facilitar la adquisición de inmuebles destinados a uso residencial protegido.

Dentro del bloque de construcción, el programa contempla el impulso a nuevas viviendas, la industrialización del sector y medidas para acelerar la ampliación del parque público. En el área de rehabilitación, se incorporan líneas para dignificar viviendas ya existentes y mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia. Y en el apartado de protección, el plan recoge ayudas para jóvenes, víctimas de violencia machista y personas y colectivos vulnerables.

Transparencia en la adjudicación

Una de las novedades del plan es la incorporación de una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. Según ha explicado la ministra, esa medida busca que los procedimientos sigan cauces objetivos, públicos y transparentes. El plan también prevé un sistema de datos públicos sobre vivienda para facilitar información a la ciudadanía y reforzar el seguimiento de las actuaciones financiadas con fondos estatales.

Además, el Gobierno plantea mecanismos de control y evaluación periódica del desarrollo del programa. Entre ellos figura el seguimiento anual por parte del Consejo Asesor de Vivienda y la revisión semestral de la ejecución, con la intención de mantener supervisión sobre las promociones y actuaciones financiadas con dinero público.

Objetivos del nuevo marco estatal

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 fija cinco grandes objetivos estratégicos: aumentar la vivienda pública, protegida y asequible; mejorar la vivienda mediante rehabilitación con criterios de eficiencia y accesibilidad; adelantar la edad de emancipación de los jóvenes; reducir la tasa de esfuerzo que supone pagar una vivienda; y actuar sobre zonas tensionadas y prestar atención al mundo rural.

Ese último punto introduce también una referencia expresa al mundo rural, un ámbito con peso específico en Extremadura por su estructura territorial y por la necesidad de responder tanto a la falta de oferta en algunos municipios como al deterioro o desuso de parte del parque residencial existente.

Calendario

Tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros, el Gobierno prevé desarrollar durante lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para preparar los convenios con las comunidades autónomas. Posteriormente, en mayo, se celebrará una conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordada con las autonomías, con el objetivo de que el programa pueda desplegar sus efectos en el segundo semestre del año.

La ministra ha indicado además que la Administración General del Estado ha articulado la disponibilidad presupuestaria necesaria para facilitar la puesta en marcha del plan ya este año, de forma que el calendario de implantación no quede condicionado por la aportación autonómica en esta primera fase.

Reparto autonómico

En el reparto territorial, Andalucía aparece como la comunidad con mayor dotación, con 1.197 millones de euros, seguida por la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones, y Cataluña, con 1.015 millones. En ese contexto, Extremadura recibirá 210 millones, con un incremento de 154 millones respecto al plan anterior, lo que la sitúa por encima de comunidades como Baleares y Cantabria, y por debajo de otras como Castilla-La Mancha, Murcia o Galicia, dentro del nuevo esquema estatal.

La asignación aprobada para Extremadura permitirá financiar durante el periodo 2026-2030 actuaciones vinculadas a promoción de vivienda pública, rehabilitación residencial, movilización de vivienda vacía y ayudas de acceso, dentro del marco general diseñado por el nuevo plan estatal.