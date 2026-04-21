Extremadura resolverá seis meses de bloqueo político en los próximos cinco días

Semana "decisiva" para el futuro de Extremadura. La región resolverá en los próximos cinco días una situación inédita de bloqueo institucional que se ha prolongado durante seis meses. La Asamblea se disolvió el 28 de octubre y desde entonces Extremadura ha resistido atrapada en un compás de espera que ahora toca su fin con la investidura de María Guardiola este martes y miércoles y la posterior toma de posesión del nuevo gobierno, en el que Vox asume la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales (con Óscar Fernández al frente) y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El desenlace llega con una fuerte carga simbólica para los dos grandes partidos extremeños. Mientras el PP se prepara para afrontar un nuevo gobierno de coalición con Vox, el PSOE cierra su transición interna con la ratificación este sábado de Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general. En apenas unos días se cruzarán así dos movimientos decisivos: el arranque formal de una nueva legislatura y la reordenación de la principal fuerza de la oposición con la celebración de su 16 Congreso Regional Extraordinario.

Nuevo ciclo político

La coincidencia de ambos procesos condensa el cambio de ciclo que vive la política extremeña. El bloqueo abierto tras el adelanto electoral entra en su recta final justo cuando los partidos encaran una nueva etapa, con el foco puesto ya no en la incertidumbre de las negociaciones, sino en la estabilidad del próximo gobierno y en la estrategia que seguirá el PSOE, ya renovado, desde la oposición. Una semana, en definitiva, llamada a ordenar el tablero político regional, activar la legislatura y fijar el nuevo equilibrio entre bloques en el hemiciclo.

El pleno de investidura se celebrará este martes y miércoles en la Asamblea de Extremadura. La sesión de este martes arrancará a las 17.30 horas con el discurso de la candidata, María Guardiola, que desgranará su programa de gobierno después del pacto cerrado con Vox. La dinámica se repite: una vez concluido el discurso de investidura de la candidata, la sesión se suspenderá hasta el día siguiente, cuando se reanudará a las 9.30 horas con la intervención de los grupos parlamentarios.

Fotogalería | Acuerdo PP-Vox para investir a María Guardiola presidenta de Extremadura / Javier Cintas / Europa Press

Votación nominal

Después se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox, tras un primer intento fallido el pasado 4 de marzo que activó (y casi agotó) el reloj electoral.

Una vez superada la investidura, el siguiente paso será la toma de posesión de la presidenta, que tendrá lugar el viernes 24 de abril. Y acto seguido se procederá al nombramiento de los consejeros y también su toma de posesión, que podría ser ya el mismo sábado 25 de abril, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, o bien el lunes 27. Ese mismo sábado 25 de abril se celebrará el 16 Congreso Regional Extraordinario del PSOE, que ratificará a Sánchez Cotrina como secretario general de los socialistas.

"Consolidar el cambio"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, defendió ayer que esta nueva etapa política servirá para "consolidar el cambio" iniciado en 2023, con una legislatura con sus cuatro presupuestos garantizados para centrarse en el crecimiento económico y en el "fortalecimiento" de los servicios públicos.

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una rueda de prensa en Mérida. / EUROPA PRESS

A su juicio, el acuerdo con Vox permitirá afianzar un proyecto de comunidad basado en menos presión fiscal, desarrollo industrial y refuerzo de sectores estratégicos. Todo ello "huyendo de las políticas radicales medioambientalistas de la izquierda" sin "un solo retroceso social", como a juicio del PP ha quedado patente en el acuerdo de gobierno con el "blindaje" de la Ley LGTBI y las políticas de igualdad.

Tras preguntarse "a quién le parece mal algo de esto", Sánchez Juliá arremetió contra "la izquierda rabiosa, que no suma y que no es alternativa de nada", por su rechazo a un acuerdo que además "apuesta por la concordia para eliminar el rencor", en referencia a la polémica en torno a la Cruz de los Caídos de Cáceres.

«Un buen acuerdo»

Por su parte, el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha confirmado que este miércoles se verificará el nuevo gobierno de María Guardiola con el apoyo de los 11 diputados de Vox. Según defendió, el pacto que lo hará posible "no es producto ni de la improvisación ni del atolondramiento", sino que ha sido "meditado punto por punto" y para dar solución a los problemas de Extremadura.

"Todo buen acuerdo necesita su trámite, su tiempo y su discusión. El objetivo es ofrecer un pacto duradero y que dé estabilidad a la región", justificó a tenor de la dilación de las negociaciones. "Todo se ha hecho pensando en los extremeños, en su bienestar y en su prosperidad", añadió tras asegurar que Vox afronta esta nueva etapa "con esperanza e ilusión".

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo atiende a los medios de comunicación / EUROPA PRESS

Expectativas "bastante bajas"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, reconoció ayer que su grupo acude a este segundo debate de investidura con las expectativas "bastante bajas", ya que el de PP y Vox es un gobierno que "nace muerto", con un pacto que recoge medidas "imposibles e ilegales", que "no habla de los problemas de los extremeños ", que "habla de lo que Vox ha querido que se hable", y al que augura una vida "muy corta".

"Es decir un gobierno que surge de que surge de que a Guardiola le han doblado el brazo, la señora Guardiola ha pasado por el aro y que un gobierno que nace cuando a Vox le ha dado la gana. Un gobierno que nace con esa génesis y no para defender a los extremeños, no para resolver sus problemas, le auguramos una vida muy corta", ha dicho.

Con lo cual, del debate de investidura ha señalado que espera "una faena de aliño", en el que Guardiola "probablemente no agote ni los tiempos cuando hay tiempo".

Gobierno inestable

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que con este acuerdo Vox ha impuesto su relato. "Da igual las ilegalidades, da igual que no se pueda llevar a cabo, da igual que finalmente quede en papel mojado", ha dicho tras considerar "preocupante y triste" que ahora el PP nacional reniegue de este acuerdo y lo utilice como lema para conseguir revalidar la mayoría absoluta en Andalucía.

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Para Irene de Miguel este acuerdo lo han firmado PP y Vox "mirándose de reojo y con desconfianza lo que nos indica es que no va a durar una legislatura", algo que demuestra que no será un gobierno estable. "Estoy convencida de que este gobierno no va a durar cuatro años para suerte de todos los extremeños y las extremeñas", ha concluido la portavoz de Unidas por Extremadura.