Más de un millar de docentes de la UEx se beneficiarán del nuevo decreto del profesorado laboral

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto que regula el régimen del personal docente e investigador contratado laboral de la Universidad de Extremadura (UEx), una norma con la que adapta esta materia a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y con la que prevé mejorar de forma directa las condiciones de 1.039 docentes universitarios.

La principal novedad del texto es que, por primera vez, el personal laboral de la UEx va a percibir los complementos de docencia e investigación que hasta ahora solo cobraba el personal funcionario. Para hacerlo posible, la Junta ha anunciado además un incremento de 1,5 millones de euros anuales en la partida salarial destinada al profesorado laboral de la universidad extremeña.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha defendido tras la reunión del Ejecutivo que se trata de una medida que impulsa la estabilidad del profesorado universitario y la retención de talento en la Universidad de Extremadura, "una medida fundamental y necesaria para el mantenimiento y el futuro de la misma", ha señalado.

Una demanda histórica

El Ejecutivo autonómico ha sostenido que con este decreto ha dado respuesta a una demanda histórica de la comunidad universitaria, al reconocer unos complementos retributivos que hasta ahora no se abonaban al profesorado laboral. "Por primera vez, gracias a esta nueva regularización, el personal laboral de la Universidad de Extremadura va a cobrar los complementos de docencia e investigación que hasta ahora solo recibía el personal funcionario", ha afirmado Elena Manzano.

La portavoz ha subrayado además que esta mejora permitirá avanzar en la equiparación de condiciones dentro del sistema universitario. "Se da así respuesta a una demanda histórica de la comunidad universitaria y se mejoran las condiciones de desempeño profesional de 1.039 docentes, algo que hasta ahora no se les había reconocido y que les va a permitir igualarse al resto del personal universitario del país", ha explicado.

La Junta ha enmarcado la aprobación de la norma en la necesidad de dotar a la UEx de un marco normativo claro y homogéneo que ordene la carrera docente laboral conforme a la nueva legislación universitaria y a las necesidades organizativas de la propia universidad.

Qué regula el decreto

El texto aprobado define las distintas categorías de profesorado laboral existentes en la Universidad de Extremadura. Entre ellas figuran el profesorado permanente laboral, el profesorado ayudante doctor, el profesorado asociado, el profesorado sustituto, el profesorado visitante, el profesorado distinguido y el profesorado emérito.

Además, el decreto establece los criterios y procedimientos de acreditación, selección y contratación, fija el régimen retributivo de este personal y determina también el régimen transitorio para el profesorado contratado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2023.

De este modo, la Junta ordena bajo un mismo marco jurídico la carrera docente laboral en la UEx, en un momento en el que las universidades están adaptando sus estructuras a los cambios introducidos por la nueva normativa estatal.

Elena Manzano ha puesto el foco en el alcance concreto de la medida y ha asegurado que la mejora afectará a 1.039 docentes universitarios. La equiparación en los complementos de docencia e investigación constituye el elemento más visible del decreto y, al mismo tiempo, uno de los de mayor impacto económico y profesional dentro de la plantilla laboral de la UEx. Para hacer posible esta mejora, la Junta incrementará en 1,5 millones de euros anuales la partida salarial destinada al profesorado laboral de la Universidad de Extremadura.

Especial atención a Ciencias de la Salud

Uno de los aspectos que el Ejecutivo ha querido subrayar es que el decreto regula especialmente la carrera docente universitaria del profesorado vinculado a Ciencias de la Salud. Se trata de personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES) que compagina su labor asistencial con la docencia universitaria.

La norma busca así dar encaje a un perfil profesional especialmente sensible dentro de la universidad, por su doble vertiente sanitaria y académica, y ordenar su situación dentro del nuevo marco regulador aprobado este martes por el Consejo de Gobierno.