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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El empresariado extremeño recibe con alivio el acuerdo PP-Vox y reclama estabilidad, suelo industrial y presupuestos
Creex, CIEM y Coepca coinciden en valorar el pacto como una oportunidad para acabar con la incertidumbre, dar seguridad a la inversión y activar medidas económicas pendientes en la comunidad
La prioridad de Cáceres ante el AVE: puesta en servicio inmediata y mantenimiento de la estación central
Mateos: "Aquí no podemos estar ahora hablando de estudios"
Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
En la calle cacereña Alfonso IX, conviven comercios emblemáticos como la Mercería Olga, con más de 20 años de historia, y el primer Tambo de la ciudad, un hipermercado que marcó una época
Confirmadas las penas de 30 y 19 años de cárcel para el matrimonio que agredió sexualmente a sus dos hijas menores en Badajoz
El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo
Cáceres despliega un dispositivo especial para la Bajada de la Virgen de la Montaña con apoyo a mayores dependientes
El ayuntamiento refuerza seguridad, tráfico, accesibilidad y limpieza e incorpora un servicio gratuito de acompañamiento durante la Bajada, el Novenario y la Subida
- La Raya portuguesa: un destino ideal y cercano a Cáceres para disfrutar de la historia, la naturaleza y la gastronomía fronteriza
- Dolor en Cáceres por la muerte de Carlos Valbuena: 'Compañero... tan temprano
- El norte de Cáceres avisa: dejar fuera a Plasencia y Mérida del tren Madrid-Lisboa agrandaría la brecha territorial
- El hallazgo de restos arqueológicos retrasa el final de las obras del complejo San Francisco de Cáceres
- Plaza Mayor de Cáceres: menú ejecutivo por 16,90 euros
- La reapertura de la línea Córdoba-Extremadura vuelve al centro del debate tras medio siglo sin viajeros
- La Fragata de Plasencia se expande: de negocio familiar a complejo hostelero con cinco salas y terraza
- Cuenta atrás para el regreso a Cáceres de la Virgen de la Montaña, que estrena la Tau de San Francisco, icono del colegio San Antonio