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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El secretario general de la Creex, Javier Peinado; el presidente de CIEM, José Luis Iniesta; y el presidente de Coepca, Diego Arturo Hernández.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado; el presidente de CIEM, José Luis Iniesta; y el presidente de Coepca, Diego Arturo Hernández. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El empresariado extremeño recibe con alivio el acuerdo PP-Vox y reclama estabilidad, suelo industrial y presupuestos

Creex, CIEM y Coepca coinciden en valorar el pacto como una oportunidad para acabar con la incertidumbre, dar seguridad a la inversión y activar medidas económicas pendientes en la comunidad

La prioridad de Cáceres ante el AVE: puesta en servicio inmediata y mantenimiento de la estación central

Mateos: "Aquí no podemos estar ahora hablando de estudios"

Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista

En la calle cacereña Alfonso IX, conviven comercios emblemáticos como la Mercería Olga, con más de 20 años de historia, y el primer Tambo de la ciudad, un hipermercado que marcó una época

Confirmadas las penas de 30 y 19 años de cárcel para el matrimonio que agredió sexualmente a sus dos hijas menores en Badajoz

El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo

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