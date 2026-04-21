Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de abril

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El TSJEx desestima sus recursos contra la sentencia de la Audiencia. La defensas recurrirán al Supremo

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