El peligro de incendios se dispara, con amplias zonas de Extremadura en nivel extremo o muy alto

El riesgo de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura se ha intensificado de forma notable durante las últimas horas, hasta situar este martes 21 de abril a varias comarcas pacenses en niveles extremos o muy altos de peligro. También una pequeña zona de la provincia de Cáceres con nivel alto o muy alto. La evolución del mapa diario de riesgo refleja un empeoramiento claro de la situación, especialmente en la provincia de Badajoz, en una jornada marcada por el ascenso térmico.

Así lo recoge el mapa diario de peligro elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y difundido por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), que constata el repunte del riesgo en buena parte del territorio regional. Esta herramienta oficial muestra cómo el escenario ha cambiado en apenas unas horas, pasando de una situación mayoritariamente estable a otra de mayor preocupación en distintos puntos del sur extremeño.

En Badajoz

La provincia de Badajoz concentra más de una decena de términos municipales en color rojo, el nivel que identifica el riesgo extremo de incendios, después de que Extremadura haya pasado de un contexto general de riesgo bajo o moderado a otro mucho más adverso. El empeoramiento coincide con la subida de las temperaturas, un factor que ha elevado de forma significativa la probabilidad de que se produzcan fuegos forestales.

Junto a las zonas en riesgo extremo, el mapa también sitúa amplias áreas del territorio pacense en color rojo y naranja, correspondientes a niveles de riesgo muy alto y alto, respectivamente, lo que convierte a la provincia en el principal foco de atención durante esta jornada. La distribución del peligro evidencia una concentración especialmente acusada en Badajoz, donde las condiciones meteorológicas han favorecido un escenario de mayor vulnerabilidad.

Cambio el miércoles

La situación, no obstante, será transitoria, ya que la previsión apunta a que el miércoles la llegada de la lluvia hará desaparecer el riesgo extremo y devolverá el color verde de riesgo bajo a prácticamente toda Extremadura. De este modo, el episodio de mayor peligro se limitará previsiblemente a este martes, a la espera de que el cambio meteorológico rebaje de forma generalizada la amenaza de incendios forestales en la región.