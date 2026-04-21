El PP defiende el proyecto "realista y ambicioso" trazado por Guardiola para dar a Extremadura "cuatro años de estabilidad"

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido este lunes el discurso de investidura de María Guardiola y ha asegurado que la candidata popular ha mostrado una presidencia "sin complejos", "con fuerza", "con confianza" y "muy reivindicativa". A su juicio, Guardiola ha pronunciado un discurso "realista y ambicioso" que garantiza la continuidad en la región de "un modelo que funciona" y que, según ha subrayado, ha permitido a Extremadura crecer desde la llegada del PP al Gobierno autonómico.

Sánchez Juliá ha sostenido que la presidenta ha desarrollado tanto el acuerdo alcanzado con Vox como el proyecto propio del Partido Popular, un programa que ha vinculado al respaldo del 43,2% obtenido por la formación en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. En ese sentido, ha remarcado que Guardiola ha presentado "una hoja de ruta para Extremadura" con la que afrontar el futuro "con ganas y con mucha fuerza".

Un discurso centrado en estabilidad y gestión

El dirigente popular ha afirmado que el pacto con Vox dará a Extremadura "cuatro años de estabilidad" y "cuatro años de presupuestos", al tiempo que ha defendido que el objetivo del futuro Ejecutivo pasa por consolidar el crecimiento económico y social de la comunidad. Según ha explicado, el discurso de Guardiola ha girado en torno a una "mejor fiscalidad" para los extremeños, más empleo, más facilidades para el acceso a la vivienda y una mejora de los servicios públicos.

También ha resaltado la apuesta por un modelo productivo "más competitivo, más sostenible y con menos burocracia", así como el compromiso con la formación y con el desarrollo económico de la comunidad. A su juicio, María Guardiola ha demostrado que tiene "un proyecto muy claro para Extremadura" y también "la ilusión, las ganas, la fuerza y el empuje" necesarios para llevarlo adelante.

Sánchez Juliá ha asegurado además que las políticas aplicadas por Guardiola desde 2023 ha permitido dejar atrás la etapa socialista y hacer que Extremadura crezca "con moderación, sin hacer ruido y solamente escuchando a los extremeños".

El acuerdo con Vox y el respaldo parlamentario

El portavoz del PP ha enmarcado el pacto con Vox en la voluntad de diálogo del Partido Popular y ha recordado que ese entendimiento fue reclamado por los ciudadanos en las urnas. "Era un acuerdo pedido de forma clara el pasado 21 de diciembre", ha señalado, al tiempo que ha defendido que esa suma de fuerzas estaba respaldada por la mayoría social que expresó su voto en favor de ambas formaciones.

En esa línea, ha contrapuesto la actitud del PP con la de la oposición, a la que ha acusado de ofrecer "mucho grito, mucha soflama, mucho insulto, pero poca o ninguna alternativa". Frente a ello, ha insistido en que el acuerdo suscrito con Vox da continuidad a la senda iniciada por Guardiola en 2023 y permite reforzar medidas en materia fiscal, vivienda, educación, sanidad, campo y apoyo a las familias.

Menos impuestos, vivienda y defensa del campo

Entre las prioridades que ha destacado, Sánchez Juliá ha situado la bajada de impuestos para que Extremadura siga siendo "una región competitiva a nivel fiscal" y llegue a ser "la región donde menos impuestos se paguen de toda España". También ha remarcado la voluntad del futuro Gobierno de seguir facilitando el acceso a la vivienda, aliviar el gasto escolar de las familias y compatibilizar la protección medioambiental con el crecimiento económico.

En el ámbito agrario, ha subrayado la defensa del campo extremeño, el rechazo al acuerdo con Mercosur mientras no se garantice la igualdad de condiciones para los productores de la región y la reivindicación de la continuidad de la central nuclear de Almaraz, que ha definido como "la mayor industria de Extremadura". Según ha dicho, el discurso de Guardiola ha fijado una línea de protección para el campo, los jóvenes y las familias extremeñas.

Educación, sanidad y medidas sociales

José Ángel Sánchez Juliá ha puesto el foco también en las propuestas ligadas a los servicios públicos. En educación, ha mencionado medidas como la gratuidad escolar progresiva y el refuerzo de políticas para el personal docente. En sanidad, ha resaltado la previsión de una dotación adicional de 500 millones de euros y el objetivo de incorporar a 1.500 profesionales sanitarios a lo largo de la legislatura.

Junto a ello, ha citado actuaciones de carácter social y económico como la ampliación de ayudas a pacientes, la rebaja de la edad de cribado en determinados programas preventivos y nuevas medidas de apoyo a los autónomos. En su opinión, Guardiola ha expuesto "un programa de gobierno para los próximos cuatro años" que responde a las demandas expresadas por los extremeños en las elecciones y que permitirá que esas propuestas "pasen del papel a la realidad diaria".

La "prioridad nacional" y las discrepancias con Vox

Preguntado por la ausencia de una referencia expresa al principio de "prioridad nacional" en el discurso de investidura, Sánchez Juliá ha asegurado que Guardiola ha desarrollado "en su plenitud" el pacto con Vox, compuesto por 74 medidas. Según ha explicado, ese punto debe entenderse como una medida "inspirada" en el objetivo de fomentar "el arraigo" en Extremadura y de favorecer oportunidades para los extremeños, siempre dentro del marco legal.

El portavoz ha insistido en que "todo lo que haga el Gobierno de María Guardiola, como ha hecho y hará, se va a cumplir la legalidad". De este modo, ha querido rebajar la controversia generada en torno a ese concepto y ha recalcado que cualquier actuación del futuro Ejecutivo se ajustará a la normativa vigente.

Sobre las discrepancias admitidas por Guardiola con Vox en algunos asuntos, Sánchez Juliá ha defendido que se trata de una situación lógica en un gobierno de coalición. "Es un gobierno con dos formaciones políticas, con dos sensibilidades diferentes", ha venido a señalar, para después añadir que esa diferencia de posiciones es "sana" y compatible con el respeto mutuo entre los socios.