Un programa de 1,7 millones formará a menores y jóvenes extremeños con medidas judiciales para abrirles una salida laboral

La Junta de Extremadura ha dado luz verde a un nuevo programa de reinserción laboral y social dirigido a menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales o que ya las han cumplido, aunque en ese momento hayan alcanzado la mayoría de edad. El Consejo de Gobierno ha anunciado este martes la autorización para contratar el programa "Construye tu futuro", una iniciativa dotada con 1.794.068 euros y una duración de 24 meses con la que busca facilitar el acceso al empleo de uno de los colectivos con más riesgo de vulnerabilidad.

El programa, impulsado por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, se orienta a jóvenes sometidos a medidas judiciales en aplicación de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, tanto si las cumplen en régimen de libertad como si están privados de ella. La filosofía de fondo, según ha defendido la consejera, pasa por entender que el empleo es "la mejor herramienta de inclusión social" para quienes parten de situaciones especialmente frágiles.

Formación para una segunda oportunidad

La Junta ha planteado este plan como una vía de segunda oportunidad para jóvenes que arrastran dificultades añadidas a la hora de reengancharse al sistema educativo, encontrar trabajo o construir un proyecto de vida estable. El objetivo no se limita a impartir formación, sino a acompañar a estos menores y jóvenes en un proceso más amplio de incorporación sociolaboral.

Según la información aportada por el Ejecutivo, el contrato se centra en la prestación de servicios especializados que permitan a los participantes adquirir destrezas profesionales específicas y también aprendizajes más amplios e instrumentales para una adecuada entrada en el mundo laboral. Es decir, no se trata solo de enseñar un oficio, sino de reforzar habilidades y capacidades que les permitan sostener después una trayectoria de autonomía.

Los talleres con más demanda

Para lograrlo, el programa contempla formación en distintas ocupaciones, aunque priorizará aquellos talleres que presentan una mayor salida. Entre ellos figuran mantenimiento y limpieza de edificios, auxiliar de almacén y operaciones en restaurantes y bares, tres ámbitos que la Junta sitúa como preferentes dentro del itinerario de capacitación.

La idea es que esa formación se ajuste a perfiles laborales con más demanda y ofrezca a estos jóvenes una opción real de incorporación al mercado de trabajo. Con ello, el Ejecutivo quiere que la medida no se quede en una acción asistencial, sino que tenga una traducción práctica en términos de empleabilidad.

Orientación, acompañamiento y recursos de acogida

El alcance del programa irá más allá de los cursos. La Junta prevé conformar una red diversa de atención y capacitación específica para favorecer la inserción y la orientación laboral, el acompañamiento y el asesoramiento individualizado, así como la formación ocupacional.

Ese esquema incluye además la puesta a disposición de recursos de acogida especializados en preparación para la autonomía, la inserción y el desarrollo de una vida adulta e independiente. De este modo, el programa incorpora también una dimensión personal y social para ayudar a que la transición hacia la vida autónoma no dependa solo del aprendizaje de un oficio.

Uno de los elementos relevantes de "Construye tu futuro" es que no se limita a quienes están en pleno cumplimiento de las medidas judiciales. También podrán acceder jóvenes que ya las hayan cumplido y que, aun siendo mayores de edad en ese momento, necesiten ese respaldo para encauzar su incorporación laboral.

La Junta coloca así el foco en una etapa decisiva, la del paso desde el sistema judicial a la vida adulta, en la que muchas trayectorias se juegan entre la exclusión persistente o la posibilidad de abrir un camino distinto. Desde esa lógica, el programa pretende funcionar como un puente entre ambas realidades.

Una inversión de 1,79 millones en 24 meses

La autorización del contrato moviliza 1.794.068 euros para un periodo de dos años, una cuantía con la que la Junta quiere sostener un dispositivo especializado de inserción para menores y jóvenes vinculados a medidas judiciales. La dimensión económica del programa da idea de la apuesta que el Ejecutivo quiere hacer en un terreno donde la formación y el acompañamiento suelen marcar la diferencia.

Noticias relacionadas

Con esta medida, la Junta refuerza la idea de que la reinserción no termina en el ámbito judicial y de que el acceso al empleo puede convertirse en la pieza clave para evitar recaídas, ampliar oportunidades y ofrecer a estos jóvenes una salida real. El mensaje que deja "Construye tu futuro" es precisamente ese: que una parte de la respuesta pública a estas trayectorias pasa por formar, orientar y acompañar para que la vida adulta no empiece desde el margen.