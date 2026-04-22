Casi 6.000 aspirantes figuran en las listas provisionales para 304 plazas de maestros en Extremadura

Un total de 5.912 personas forman parte de las listas provisionales de admitidos para participar en el proceso selectivo de las oposiciones al cuerpo de maestros en Extremadura, que ofertan 304 plazas y cuyo inicio está previsto para el próximo 20 de junio.

Según publica este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE), la resolución de la Dirección General de Personal Docente aprueba este listado provisional, en el que se incluyen tanto admitidos como excluidos.

Plazo de reclamaciones y aspirantes excluidos

El periodo para presentar reclamaciones y subsanaciones comienza este jueves, 23 de abril, y se prolonga hasta el 7 de mayo, ambos inclusive. En total, 422 solicitantes quedan fuera del listado provisional.

Del conjunto de aspirantes admitidos, 5.864 corresponden al turno libre, 45 al turno de discapacidad y tres al acceso a nuevas especialidades.

Las listas pueden consultarse en el portal Profex, donde también se deben tramitar las reclamaciones. En el caso de quienes no figuren en ninguno de los listados, deben presentar una reclamación mediante modelo oficial en los registros habilitados, conforme a la normativa de procedimiento administrativo.

Reparto de plazas por especialidades

De las 304 plazas convocadas, 273 se destinan al turno libre y 31 quedan reservadas para personas con discapacidad. Por especialidades, el reparto es el siguiente:

139 plazas de Educación Infantil

de 10 plazas de Idioma Extranjero (Inglés)

de 10 plazas de Educación Física

de 25 plazas de Música

de 41 plazas de Pedagogía Terapéutica

de 39 plazas de Audición y Lenguaje

de 40 plazas de Educación Primaria

Estructura del proceso selectivo

El proceso selectivo se plantea mediante el sistema de concurso-oposición. Consta de dos pruebas: una primera con un ejercicio práctico y el desarrollo por escrito de un tema, y una segunda con la presentación de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad. Posteriormente, los aspirantes que superan esta fase completan un periodo de prácticas.

Para la organización y evaluación del proceso se prevén 118 tribunales formados por funcionarios docentes.

Esta convocatoria se desarrolla tras la modificación de la Ley 4/2015 de transición entre gobiernos en Extremadura, con el objetivo de facilitar la gestión de procesos selectivos ya comprometidos, bajo criterios de urgencia o interés general.