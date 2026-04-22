Caja Rural de Extremadura y la Cámara de Comercio de Badajoz impulsan la III Edición del Premio Espiga de Innovación y Sostenibilidad

Caja Rural de Extremadura y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz han renovado su colaboración para la organización de la tercera edición del Premio Espiga en la categoría de Innovación y Sostenibilidad, orientado a identificar y reconocer el talento en el ámbito empresarial de Extremadura.

El Premio Espiga de Innovación y Sostenibilidad se estructura en cinco categorías que abarcan distintos perfiles del tejido económico y empresarial. En primer lugar, se contempla el reconocimiento al directivo de start-up, dirigido a responsables de empresas emergentes del ámbito tecnológico con capacidad de crecimiento.

Asimismo, se incluye una categoría destinada a pymes que integren la innovación o la sostenibilidad en sus procesos y modelos de negocio.

El certamen incorpora también una categoría para gran empresa, que distingue a organizaciones consolidadas por su desempeño, su capacidad de innovación y su impacto en el entorno.

A ello se suma el reconocimiento a iniciativas innovadoras vinculadas a instituciones académicas, con especial atención a proyectos surgidos en entornos de investigación o colaboración universitaria.

Finalmente, el galardón contempla la categoría de directivo del año, orientada a poner en valor trayectorias de liderazgo en cualquier sector empresarial, atendiendo a criterios de gestión, resultados e impacto.

Firma

La firma se ha producido en los servicios centrales de Caja Rural de Extremadura en Badajoz con la presencia de la directora general de la entidad, Rocío Morales, y la directora de Estrategia y Operaciones de la Cámara de Badajoz, Sandra Soriano.

Morales ha destacado que “este acuerdo refuerza el compromiso de Caja Rural de Extremadura con el tejido empresarial y los profesionales autónomos de la región, a quienes acompañamos de forma permanente en sus procesos de crecimiento y adaptación”.

Ha añadido que como entidad cuyo centro de toma de decisiones se mantiene en Extremadura, “seguimos apostando por iniciativas que contribuyan a reconocer el talento y a impulsar la actividad económica desde el territorio”, ha señalado la directora general de la entidad”.

El proceso de participación se desarrollará a lo largo de 2026, con una fase de presentación de candidaturas y una posterior evaluación por parte de un jurado compuesto por perfiles del ámbito económico, social y de la comunicación. La resolución se hará pública en el acto de entrega previsto para el mes de noviembre.

El convenio establece que la Cámara de Comercio asumirá la dirección técnica del certamen, incluyendo la definición de bases, la captación de candidaturas y la configuración del jurado, en coordinación con Caja Rural de Extremadura.

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Con esta iniciativa, ambas entidades refuerzan su colaboración institucional en el impulso del talento, la innovación y la sostenibilidad como ejes del desarrollo económico regional.