Cerrar Almaraz habría encarecido la luz en 144 euros anuales en el contexto actual

En un escenario con el gas natural más caro, comparable al contexto actual de subida de los combustibles fósiles derivado del conflicto en el Golfo Pérsico, tener cerrada la Central Nuclear de Almaraz se hubiese traducido el año pasado en un aumento del precio de la electricidad de 47 euros por megavatio-hora (MWh) en el mercado mayorista, un 68% por encima de la cotización real que se registró en 2025.

Llevado a la factura, ese incremento habría significado a su vez un aumento porcentual del 24% en el recibo que pagan tanto los hogares españoles (144 euros más al año para un cliente medio), como las pymes (1.656 euros de media más anuales), según un análisis elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Teniendo en cuenta ambos perfiles de consumidores, el alza se situaría en 4.246 millones de euros a lo largo del ejercicio, a los que se sumarían aún otros 4.541 millones de sobrecoste que habrían tenido que afrontar los clientes industriales (38.922 euros al año en promedio, un 35% más). Eso dejaría el total pagado de más por el conjunto de consumidores en cerca de 8.800 millones de euros.

En el informe, denominado ‘Energía nuclear, un apoyo fundamental al sistema eléctrico ante conflictos geopolíticos’, se aduce que «este impacto se explica porque la generación nuclear (libre de emisiones) sería sustituida principalmente por ciclos combinados», y más de la mitad (54%) del coste de estas centrales lo acapara el gas.

El conflicto que estalló a finales de febrero en Oriente Medio «tuvo un efecto inmediato» en los precios de los combustibles fósiles y, entre ellos, el del «gas natural se llegó a duplicar, encareciendo a su vez el precio de la electricidad derivado de un aumento de los costes variables de los ciclos combinados», se incide.

Uranio

En cambio, se contrapone, el precio del uranio (materia prima de los elementos de combustible con los que funcionan los reactores nucleares) «ha mostrado estabilidad, incluso ante tensiones geopolíticas. Además, representa menos del 10% de los costes totales de una central nuclear».

La central nuclear de Almaraz. / EL PERIÓDICO

«A futuro, el cierre del parque nuclear hará el sistema más vulnerable a la variación del precio del gas», se recalca. Incluso, se vaticina, aunque se cumplan los objetivos de implantación de renovables incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), «no contar con el parque nuclear supone mayor exposición a conflictos y crisis geopolíticas que puedan suceder en el futuro y que tendrán impacto sobre el consumidor». En el horizonte de 2035, para cuando están previstas las últimas clausuras de las plantas atómicas españolas, el precio de mercado avanzaría en 22 euros el MWh (con los precios del gas como en este momento).

Más emisiones

Además del efecto económico, prescindir de dos reactores de Almaraz dentro del ‘mix’ de generación eléctrica español, y la consiguiente mayor aportación de los ciclos combinados en una coyuntura como la que se ha atravesado las últimas semanas, habría significado el año pasado incrementar en 4,9 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.